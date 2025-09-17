به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «نقش رسانه‌های حامی مقاومت در روایت مظلومیت و ایستادگی مردم غزه» امروز ظهر با حضور حجت الاسلام میثم امرودی دبیرکل مجمع فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی آزادی قدس و «صلاح فحص» نماینده جنبش امل لبنان در ایران، در خبرگزاری قدس برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام امرودی، گفت: مقاومت عنوان آشنایی برای همه ماست اما اگر بخواهید مقاومت را بهتر بشناسید، باید به چند مؤلفه توجه کنید. اولین قدم در شناسایی مقاومت، شناخت مولفه‌ها، شاخصه‌ها و آدم‌هایی است که در جریان مقاومت پرورش یافته‌اند. در فیلم‌های هالیوودی یک قهرمان وجود دارد و یک دشمن سیاه؛ همین که آن دشمن را می‌زنند، انگار همه چیز تمام شده است. اما آنها نمی‌دانند که زدن رهبر و رأس یک مکتب، منجر به تمام شدن آن مکتب نمی‌شود. در روایات ما شهادت باعث حیات می‌شود و ما این را در دفاع مقدس تجربه کرده‌ایم.

در حوزه محتوا دست‌مان پر است ولی در حوزه رسانه نه

امرودی ادامه داد: متأسفانه ما در حوزه رسانه عقب هستیم. اسرائیل تا امروز دوبار منشور سازمان ملل را در مجمع عمومی سازمان ملل، در خردکن ریخته است. شما چندبار توانستید این تصویر را بازپخش کنید؟ شهید امیرعبداللهیان می‌گفت در کوبا با وزیر خارجه یا رئیس جمهورشان جلسه داشتیم و او می‌گفت اینجا هم در سال ۱۴۰۱ شلوغ شد. وقتی بررسی کردیم فهمیدیم چند تا ربات در یک مؤسسه دارند تولید محتوا و کلمه می‌کنند و کشور را به‌هم می‌ریزند. پس نقش رسانه خیلی مهم است. جریان حق و باطل بر اساس محتوای کار رسانه‌ای است.

وی افزود: ما در حوزه محتوا دست‌مان فوق‌العاده پر است اما در حوزه رسانه دست‌مان خالی است. باید شهدای مقاومت را بشناسیم؛ اعم از شیعه و سنی. ای‌کاش رسانه‌های ما می‌توانستند از این شهدا تولید محتوا کنند. در سیاست باید ۹۰ درصد خرج تبلیغ کرد. پس اگر می‌خواهیم مقاومت را بشناسیم باید آدم‌های مقاومت را بشناسیم و معرفی‌شان کنیم. رهبری می‌فرمایند یکی از وظایف شما زنده نگه داشتن اسم این شهدا است. یکی از کارهایی که دشمن می‌کند، این است که حواس ما را پرت می‌کند. هفده هجده هزار بچه را مثله کردند، اما دنیا نمی‌بیند. باید این شهدا را بشناسیم و آنها به دنیا معرفی کنیم.

دبیرکل مجمع فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی آزادی قدس، گفت: کسی که می‌خواهد مقاومت را بشناسد، باید سیدحسن را بشناسد. در صد سال آینده اگر امروز را ببینند، سیدحسن یکی از ستارگان درخشان زمانه است. همین‌طور است سید هاشم صفی الدین و شهید اسماعیل هنیه و یحیی سنوار و دیگر شهدا. سنوار در معرکه به شهادت می‌رسد، با صحنه‌ای که هیچ سناریونویسی نمی‌تواند آن را بنویسند و تصویر کند. باید این شهدا را شناخت. فصل مشترک این شهدا چیست؟ امام علی (ع) خطبه‌ای دارد که در آن ویژگی‌های متقین را برمی‌شمارند. من شمردم؛ حداقل هشتاد ویژگی از این ویژگی‌های متقین در این خطبه را درباره این شخصیت‌ها و شهدا می‌بینیم. مثلاً اسماعیل هنیه با قرآن زندگی می‌کرد و حتی شوخی‌هایش به واسطه قرآن بود. این شهدا تجسم قرآن کریم بودند. هفته گذشته جشن حفظ قرآن در غزه بود. در این وضعیت قرآن حفظ می‌کنید؟ بله، چون قرآن تمام وجود این بچه‌ها شده است.

شهادت‌طلبی یک عنصر جدانشدنی از مقاومت است

امرودی با بیان اینکه امروز غزه تجسم شعب ابی‌طالب است، گفت: ما یک نشست با خالد مشعل داشتیم. ایشان می‌گفت ما همیشه در یک دست‌مان زیتون صلح داشتیم و فکر می‌کردیم با صلح می‌شود به نتیجه رسید. او می‌گفت ما مرده بودیم؛ از زمانی زنده شدیم که با کلمه شهادت آشنا شدیم.

وی ادامه داد: این شهدا علاوه بر اینکه دانش داشتند، توان اعمال دانش‌شان را هم داشتند. اسماعیل هنیه توان اعمال این باور را داشت. سیدحسن وقتی حرف می‌زد، خودش به تنهایی یک رسانه بود و تمام وجودش صحبت می‌کرد. این توان اعمال است. بعضی‌ها دانش را دارند و می‌دانند، توان هم دارند، اما جرأت اعمال این توان را ندارند. امروز جهان عرب فهمیده که رژیم صهیونیستی برای او بزرگ‌ترین خطر است، اما جرأت اقدام هم دارد؟ نه. اسرائیل کجا در ظاهر موفق شده است؟ در غزه‌ای که بی‌دفاع است، در قطری که بی‌اختیار است و در سوریه‌ای که رئیس جمهور و ارتش و دفاع مدنی ندارد. اسرائیل قدرت ندارد، روباه است.

این فعال حوزه فلسطین، افزود: سومین ویژگی این شهدا، میدانی بودن بود. شهید حاجی‌زاده و حاج قاسم و شهید رئیسی کجا شهید شد؟ همه در میدان شهید شدند. ویژگی بعدی این است که همه جهادی بودند. به شهید امیرعبداللهیان می‌گفتند «تو را می‌زنندها». می‌گفت «شاید فایده یک وزیر شهید از یک وزیر زنده برای جمهوری اسلامی بیشتر باشد».

حجت الاسلام امرودی گفت: نکته بعدی تفکر حاکم بر مقاومت است. تمام تلاش دشمنان این است که شما را تحریم می‌کنیم یا می‌کشیم؛ در حالی که شهادت‌طلبی یک عنصر جدانشدنی از مقاومت است. مقاومت یک مکتب باورمند به آیات الهی است و در تمام آیات الهی، تحقق پیروزی وعده داده شده است. این شهدا به قرآن باور داشتند. هنیه می‌گفت رزمندگان ما در طول یک سال و نیمی که برای هفتم اکتبر آماده می‌شدند، حافظ قرآن شده بودند.

رهبر انقلاب در سه دقیقه فرماندهان جدید را انتخاب و منصوب کردند

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، گفت: شما کجای دنیا سراغ دارید که یک کشور صبح با بزرگ‌ترین ارتش اتمی دنیا بجنگد و شب پایگاه یک ارتش اتمی دیگر را بزند؟ روزی که فرماندهان ما شهید شدند، حضرت آقا در سه دقیقه تصمیم گرفتند و فرماندهان را جایگزین کردند. شما اگر در فیلم‌های آمریکایی سوپرمن را بزنید، فیلم تمام می‌شود ولی در جهان مقاومت اینگونه نیست و با شهادت فرماندهان، راه ادامه پیدا می‌کند. یک روزی عکس رهبر ایران را آتش می‌زدند، اما امروز باید عکس رهبری و پرچم ایران را از خیابان‌های خودشان جمع کنند. این قدرت مقاومت است.

در ادامه «صلاح فحص» نماینده جنبش امل لبنان، گفت: برای صحبت درباره مقاومت ده‌ها ساعت هم کم است. مقاومت ما از امام حسین (ع) شروع شده است و یک مقاومت کربلایی است. من به صورت مختصر به تاریخ مقاومت در لبنان می‌پردازم و اینکه مقاومت چه به ما داد.

صلاح فحص ادامه داد: خودتان می‌دانید که لبنان کشوری به اندازه ۱۰ هزار و ۴۵۳ کیلومتر مربع است. قبل از جنگ جهانی، لبنان فعلی وجود نداشت. بعد از جنگ جهانی اول که عثمانی‌ها رفتند، لبنان فعلی شکل گرفت. قبل از لبنان فعلی، شیعیان لبنان همه جای لبنان بودند ولی متأسفانه آن مناطق مسیحی شدند. یعنی خیلی‌ها شیعه بودند و مسیحی شدند. چرا؟ چون عثمانی‌ها همیشه طرفدار سنی‌ها بودند. مثلاً از سنی‌ها سرباز نمی‌گرفتند ولی شیعیان را به سربازی می‌بردند. شیعه‌ها در آن دوران خیلی تحت ستم و ظلم بودند. پدربزرگ و مادربزرگ من می‌گوید همه برادرهایش را به سربازی بردند و دیگر نیاوردند.

بعد از حمله اسرائیل به قطر، خلع سلاح حزب‌الله و امل به حاشیه رفته است

وی افزود: با همین رفتارها بود که باعث شدند شیعیان آن مناطق مسیحی یا سنی شوند. الآن ما در لبنان سیدهایی داریم که مسیحی هستند. اینها کسانی هستند که به خاطر ظلم زیاد عثمانی، کم‌کم مسیحی شدند تا از حمایت اروپایی‌ها برخوردار شوند. از طرف دیگر، بعد از اشغال فلسطین، مرز لبنان و فلسطین به دست اسرائیل افتاد که هرروز کشتار می‌کرد. دولت آن‌وقت هیچ اهمیتی به شیعیان نمی‌داد و بودجه دولت بیشتر برای مناطق مسیحی‌نشین بود. خود من برای رفتن به مدرسه باید دو تا شهر را طی می‌کردم تا به مدرسه برسم. این وضعیت باعث شد که شیعیان لبنان حس ملی‌گرایی نکنند. کم‌کم تا سال ۱۹۶۰ امام موسی صدر که ایرانی بود، به لبنان آمد و وقتی وضعیت شیعیان لبنان را دید، شروع به کار و ایجاد مقاومت کرد.

نماینده جنبش امل در ایران، گفت: مقاومت برای امام موسی صدر سه محور داشت؛ یکی مقاومت نظامی، یکی مقاومت اجتماعی و یکی مقاومت فرهنگی و تربیتی. با این محورها کار را شروع کرد و مقاومت را تحت «حرکت المحرومین» تأسیس کرد. یکی از کارهای مهم امام موسی صدر تأسیس مدرسه بود. ایشان به آفریقا و جاهایی که شیعیان لبنان تجارت داشتند می‌رفت و از آنها پول و کمک جمع می‌کرد تا برای شیعیان و فقرا خرج کند. امام موسی صدر خطی را ایجاد کرد که قدرت‌مان افزایش پیدا کند و شهرهای شیعیان از همه لحاظ تقویت شود.

وی گفت: می‌توانیم بگوییم از آن تاریخ تا الآن، در این چهل سال، در جنوب لبنان ۴۵۰ مدرسه تأسیس شده است. راه و برق و بیمارستان و… که به وفور در جنوب لبنان وجود دارد. جنوب لبنان به لطف مقاومت ۱۸۰ درجه با مناطق مسیحی تفاوت دارد. در شمال لبنان و شهر عکا، شهرها مسیر آسفالت ندارد؛ مناطقی که سنی‌نشین و مسیحی‌نشین است. اما در جنوب لبنان یک کوچه هم خاکی نیست و به لطف مقاومت حتی کوچه‌ها هم آسفالت شده‌اند. قبلاً در هیچ خانواده‌ای پزشک و مهندس و وکیل و… نداشتیم، اما الآن در هر خانواده یک دکتر یا پزشک و مهندس و… داریم.

حفص درباره دیگر دستاوردهای مقاومت در طول این چند دهه، گفت: همچنین ما و حزب‌الله توانستیم به دولت وارد شویم. توان ما الآن در دولت، اگر بیشتر از بقیه نباشد، کمتر نیست. درباره جنگ هم ما معتقدیم که پیروز شدیم. چرا؟ وقتی می‌گوئیم پیروز شدیم، یعنی ما توانستیم به خانه‌هایمان برگردیم. سلاح مقاومت هم به راحتی از بین بردنی نیست. ما ده‌ها هزار شهید داده‌ایم و این سلاح را تحویل نمی‌دهیم.

وی در پایان گفت: الآن وضعیت لبنان از لحاظ سیاسی این است که آمریکا و دولت و برخی کشورهای عربی می‌خواهند ما را خلع سلاح کنند. البته فکر می‌کنم این موضوع دیگر به حاشیه رفته است. حمله اسرائیل به قطر باعث شد کسانی که دنبال خلع سلاح ما بودند، کمی بیشتر فکر کنند.