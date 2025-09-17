به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی پیش از ظهر چهارشنبه در مجمع سالانه هیئت نابینایان و کم‌بینایان کردستان که با حضور رئیس فدراسیون نابینایان کشور برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه آمار ورزشکاران بیمه‌شده در این هیئت، به‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، رضایت‌بخش نیست و در سال ۱۴۰۳ تنها ۸۷ ورزشکار بیمه‌شده در کل استان داشتیم که شامل ۷۰ مرد و ۱۷ زن بود و در نیمه نخست سال جاری این رقم تنها ۱۲ نفر گزارش شده که زنگ خطر جدی برای آینده ورزش نابینایان استان است.

وی با اشاره به اینکه برخی ورزشکاران در حال فعالیت هستند اما بیمه ورزشی ندارند، افزود: بر اساس شاخص جدید وزارت ورزش، باید ۱۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش فعالیت ورزشی سازمان‌یافته قرار گیرد که این نیازمند دو برابر شدن تلاش‌ها و برنامه‌ریزی است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، ضمن قدردانی از زحمات هیئت نابینایان استان، بر لزوم توجه بیشتر به موضوع استعدادیابی تأکید کرد و گفت: کمیته استعدادیابی در سطح استان و شهرستان‌ها فعال شده و در حال هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی با همکاری آموزش‌وپرورش هستیم تا جامعه آماری ورزش نابینایان افزایش یابد.

خاکی به ضعف نظارت در برخی موارد نیز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تا زمانی که توجه کافی به امور حقوقی و اداری نشود، نمی‌توان از بروز مشکلات در آینده جلوگیری کرد و هیئت‌های شهرستانی باید ضمن تعامل با ادارات، نسبت به پیگیری و طرح مطالبات خود جدی‌تر باشند.

وی با اشاره به حضور کم‌رنگ برخی قهرمانان و مربیان در این مجمع گفت: با تشکیل کمیته حمایت از ورزشکاران و مربیان اعزامی به رقابت‌های آسیایی ناگویا و پارالمپیک ۲۰۲۸، تلاش داریم شرایط بهتری برای ورزشکاران نابینا و کم‌بینا فراهم کنیم و در حال حاضر دو بانوی ورزشکار کردستانی، خانم‌ها رستمی و دژا، در اردوهای تیم ملی حضور دارند و امید زیادی به حضور آنان در مسابقات بین‌المللی داریم.

خاکی تأکید کرد: اختصاص سالن‌های ورزشی به‌صورت دائم به هیئت‌ها امکان‌پذیر نیست، اما ما آماده‌ایم در قالب برنامه‌ریزی آموزشی و حمایتی، از ظرفیت موجود بهترین استفاده را داشته باشیم.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته پارالمپیک و لزوم ارتقای سطح کیفی دوره‌های مربی‌گری گفت: باید تمرکز از صرف برگزاری دوره‌های درجه سه خارج شده و به ارتقای علمی و فنی مربیان نیز توجه شود. ورزش کردستان ظرفیت رشد جدی دارد اما این مسیر نیازمند همدلی، تلاش مضاعف و نگاه توسعه‌محور است.