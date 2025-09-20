روایتی شنیدنی از برزخ و افشای راز سلمان فارسی در برتری مقام انسان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان در سخنانی گفت: پسر ابن عباس که در جنگ بدر اسیر شد، یک آدم مؤمنی شد و با امیرالمؤمنین هم رفاقت داشت. بعد از دنیا رفتن سلمان، یک شب او خواب دید؛ آخر خواب نشان میدهد که خواب بر اساس روایات مهمی که شیعه و غیر شیعه نقل کردهاند، درست است. یعنی دلیل درست بودن این خواب همان پایان خواب است.
وی افزود: او دید سلمان در چه مقام عجیبی قرار دارد. یک تاجی از یاقوت قیامتی بر سرش بود و یک لباس عجیب و بسیار گرانبها بر تن داشت. به او گفت: انت سلمان؟ یعنی آیا تو سلمان، یار پیامبر هستی؟ یا شخص دیگری را میبینم؟ گفت: نه، من سلمانم. بعد به سلمان گفت: حاضری؟ این عطای الهی را ببینی؟ این مقام بسیار بالایی است که خدا به تو داده. حالا در این جایگاهی که هستی، این بهشت الهی است. حال بگو در این عالم، بعد از طاعت پروردگار و طاعت پیامبر، چه چیزی افضل و برتر است؟ چون الان تو در آن عالم کاملاً مزه طاعت خدا را به صورت پاداش میچشی، مزه پیروی از پیامبر را هم داری میچشی. حالا بگو بعد از خدا و پیامبر، برترین مقام در آن عالم چیست؟
انصاریان اضافه کرد: سلمان گفت: ای ابنعباس، لیس بعد طاعت الله و طاعت رسوله شیء أفضل من محبت علیبنابیطالب و الاقتدا به. پس از فرمانبری خدا و رسولش، هیچ کاری برتر از عشق به علیبنابیطالب و پیروی از او نیست. حالا که به این سرا آمدهام، فهمیدهام که بعد از خدا و پیامبر، مقامی بالاتر از عشق به علی و اقتدا به علی وجود ندارد. این همان مقام خلیفهالله است.
در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان میشود:
