ساکنان کوی امام علی (ع) اراک پس از ۴ دهه همچنان در انتظار واگذاری سند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان ظهر چهارشنبه در نخستین همایش بازآفرینی شهری اراک اظهار کرد: تعیین تکلیف زمینهای زعفرانیه پس از سالها، نمونهای از حل موفقیتآمیز مطالبات مردم است و انتظار میرود مناطق مشابه نیز با همکاری مسئولان ساماندهی شوند.
وی افزود: شهر اراک که زمانی با عنوان «باغشهر» شناخته میشد که امروز با چالشهای جدی در مبلمان شهری و بافتهای فرسوده مرکز شهر مواجه است و این مسائل از مطالبات اصلی مردم به شمار میرود.
جمالیان تصریح کرد: اجرای طرح «کلید به کلید» گامی مؤثر در بازسازی بافتهای ناکارآمد شهری است و انتظار میرود درآمدهای آن به خود شهر بازگردد تا نتایج ملموس برای ساکنان حاصل شود.
وی افزود: با گذشت بیش از چهار دهه، ساکنان کوی امام علی هنوز نتوانستهاند مالکیت قانونی واحدهای مسکونی خود را دریافت کنند و این تأخیر، علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی، مانع نوسازی و ساماندهی ساختوسازهای غیررسمی در این منطقه شده است.
توجه به آثار تاریخی و زیرساختها شرط توسعه گردشگری پایدار است
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی استان مرکزی اظهار کرد: بازار تاریخی اراک از جمله آثار باستانی باارزش استان است که ترمیم آن به تأخیر افتاده و سرعت تخریب آن از روند مرمت پیشی گرفته است.
وی افزود: توجه به زیرساختها و مسیرهای دسترسی، همراه با حفاظت از آثار تاریخی، پیششرط توسعه گردشگری پایدار است.
جمالیان تصریح کرد: حفظ و احیای میراثفرهنگی نه تنها به هویت شهروندان کمک میکند، بلکه زمینهساز جذب گردشگر و توسعه اقتصادی پایدار نیز خواهد بود.
وی گفت: بیتوجهی به آثار باستانی، فرصتهای فرهنگی و اقتصادی مهمی را از استان مرکزی سلب میکند.
چالشهای زیستمحیطی اراک؛ توقف مازوتسوزی هنوز مؤثر نبوده است
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل زیستمحیطی اراک گفت: با وجود ورود رئیسجمهور به موضوع آلایندگی، توقف مازوتسوزی هنوز به نتیجه ملموس منجر نشده است.
وی افزود: مناطق کرهرود، سنجان و قنات ناصری با تهدید کاهش فضای سبز مواجه بوده و ریههای طبیعی شهر در این مناطق در خطر از دست رفتن قرار دارند.
جمالیان تصریح کرد: سرمایهگذاری در احیای پارکها و کمربندهای سبز شهری نه تنها به بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی کمک میکند، بلکه فضایی امن و دلپذیر برای شهروندان و ارتقای سلامت عمومی فراهم میآورد.
