ساکنان کوی امام علی (ع) اراک پس از ۴ دهه همچنان در انتظار واگذاری سند

اراک- نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: با بیش از ۴ دهه انتظار، ساکنان کوی امام علی اراک همچنان موفق به دریافت سند مالکیت واحدهای مسکونی خود نشده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان ظهر چهارشنبه در نخستین همایش بازآفرینی شهری اراک اظهار کرد: تعیین تکلیف زمین‌های زعفرانیه پس از سال‌ها، نمونه‌ای از حل موفقیت‌آمیز مطالبات مردم است و انتظار می‌رود مناطق مشابه نیز با همکاری مسئولان ساماندهی شوند.

وی افزود: شهر اراک که زمانی با عنوان «باغ‌شهر» شناخته می‌شد که امروز با چالش‌های جدی در مبلمان شهری و بافت‌های فرسوده مرکز شهر مواجه است و این مسائل از مطالبات اصلی مردم به شمار می‌رود.

جمالیان تصریح کرد: اجرای طرح «کلید به کلید» گامی مؤثر در بازسازی بافت‌های ناکارآمد شهری است و انتظار می‌رود درآمدهای آن به خود شهر بازگردد تا نتایج ملموس برای ساکنان حاصل شود.

وی افزود: با گذشت بیش از چهار دهه، ساکنان کوی امام علی هنوز نتوانسته‌اند مالکیت قانونی واحدهای مسکونی خود را دریافت کنند و این تأخیر، علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی، مانع نوسازی و ساماندهی ساخت‌وسازهای غیررسمی در این منطقه شده است.

توجه به آثار تاریخی و زیرساخت‌ها شرط توسعه گردشگری پایدار است

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی استان مرکزی اظهار کرد: بازار تاریخی اراک از جمله آثار باستانی باارزش استان است که ترمیم آن به تأخیر افتاده و سرعت تخریب آن از روند مرمت پیشی گرفته است.

وی افزود: توجه به زیرساخت‌ها و مسیرهای دسترسی، همراه با حفاظت از آثار تاریخی، پیش‌شرط توسعه گردشگری پایدار است.

جمالیان تصریح کرد: حفظ و احیای میراث‌فرهنگی نه تنها به هویت شهروندان کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز جذب گردشگر و توسعه اقتصادی پایدار نیز خواهد بود.

وی گفت: بی‌توجهی به آثار باستانی، فرصت‌های فرهنگی و اقتصادی مهمی را از استان مرکزی سلب می‌کند.

چالش‌های زیست‌محیطی اراک؛ توقف مازوت‌سوزی هنوز مؤثر نبوده است

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل زیست‌محیطی اراک گفت: با وجود ورود رئیس‌جمهور به موضوع آلایندگی، توقف مازوت‌سوزی هنوز به نتیجه ملموس منجر نشده است.

وی افزود: مناطق کرهرود، سنجان و قنات ناصری با تهدید کاهش فضای سبز مواجه بوده و ریه‌های طبیعی شهر در این مناطق در خطر از دست رفتن قرار دارند.

جمالیان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در احیای پارک‌ها و کمربندهای سبز شهری نه تنها به بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه فضایی امن و دلپذیر برای شهروندان و ارتقای سلامت عمومی فراهم می‌آورد.

