به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی پیش ازظهرچهارشنبه در نشست ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. اظهار کرد: این استان همواره یک گام جلوتر از برنامههای کشوری در رسیدگی به بافتهای فرسوده بوده و نبود برنامهای منظم و تغییرات مداوم در سیاستها باعث کند شدن روند ساماندهی طی سالهای گذشته شده است.
استاندار مرکزی گفت: شهرهای اراک و ساوه بیشترین مشکل حاشیهنشینی را دارند و در سایر نقاط استان نیز سازههای غیرایمن تهدید جدی محسوب میشوند.
زندیه وکیلی هشدار داد: یکی از محلات اراک در معرض خطر مستقیم سیلاب قرار دارد و در صورت وقوع حادثه، خسارتهایی مشابه سالهای گذشته تکرار خواهد شد، از این رو تأمین اعتبار فوری برای ساماندهی این محله ضروری است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: طرحهایی نظیر کاهش ۱۰ درصدی بافتهای فرسوده به دلیل اهداف آرمانی و حجم گسترده اقدامات عملاً اجرایی نشد و هر سال بر وسعت این محدودهها افزوده شد، اکنون نیازمند تصمیمی کارآمد و واقعبینانه هستیم تا حتی با اقدام محدود، تأثیر ملموس ایجاد شود.
وی همچنین به تجربه اجرای طرح بازآفرینی در باغ خلج اراک اشاره کرد و گفت: این پروژه با مشارکت سرمایهگذار آغاز شد و بخشی از واحدهای مسکونی به صندوق محله اختصاص یافت تا از محل فروش آن هزینه ادامه ساخت تأمین شود، هرچند در نیمه راه با چالشهایی مواجه شد که رفع آنها میتواند این پروژه را دوباره به نمونهای موفق تبدیل کند.
نظر شما