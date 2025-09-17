ثبت نام یک میلیون و ۴۲۳ هزار دانش آموز در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در مشهد با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای پروژه مهر سال تحصیلی جدید عنوان کرد: در خراسان رضوی، تعداد ۷۲۵ پروژه آموزشی در حال ساخت است که از این تعداد، ۲۷۳ پروژه آموزشی شامل مدارس جدید و نوسازی آن اول مهر ماه افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: این افتتاح‌ها در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی است و بیش از ۵۰ درصد پروژه‌های مذکور روند پیشرفتی پیدا کردند و مابقی پروژه‌ها دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی افزود: در سال تحصیلی جدید و به هنگام بازگشایی مدارس، پویش سرافراز را با هدف اهتزاز پرچم ایران و ارائه نقشه کشور در سراسر مدارس خواهیم داشت تا دانش آموزان با توجه به حماسه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقشه و پرچم ایران را دیده و باز تعریفی در ذهن خود داشته باشند.

اسدی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای برنامه‌های آغاز سال تحصیلی انجام شده است و جشن جوانه‌ها در تاریخ ۳۰ شهریور، جشن شکوفه‌ها ۳۱ شهریور و زنگ آغاز سال تحصیلی، زنگ ایثار و شهادت و زنگ نماز نیز اول مهر ماه نواخته خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین به ثبت نام اتباع در استان خراسان اشاره کرد و گفت: در سال تحصیلی گذشته ۷۷ هزار ثبت نام اتباع در مدارس داشتیم و از این حیث، دومین استان کشور بودیم. در حال حاضر و طی ۱۰ روز گذشته مجوز ثبت نام اتباع به دست آموزش و پرورش رسیده است و کلیه اتباعی که ثبت نام می‌شوند باید گواهی‌های مجاز و معتبر مورد تأیید کشورمان را داشته باشند.

اسدی تصریح کرد: در حال حاضر افراد مشمول ثبت نام تاکنون ۳۶ هزار ۶۴۷ نفر بوده است که آمار ۸۰ درصد ثبت نام قطعی را به ما داده است. همچنین شایان ذکر است وزارت کشور تاکنون برای ثبت نام اتباع غیر مجاز در استان خراسان رضوی و سراسر کشور هیچگونه مجوزی صادر نکرده است.

وی خاطرنشان ساخت: آمارها در حوزه اتباع نشان می‌دهد با کاهش ۴۰ درصدی ثبت نام پس از خروج اتباع مواجه هستیم و این اتفاق باعث ایجاد فضاهای آموزشی بیشتر می‌گردد.

اسدی در مورد تعداد کل دانش آموزانی که امسال وارد مدارس خواهند شد نیز گفت: در استان خراسان رضوی تاکنون یک میلیون و ۴۲۳ هزار ثبت نام قطعی داشتیم و در پایه اول ابتدایی نیز ۱۱۷ هزار ثبت نام داشته‌ایم که آمار ۹۹ درصد ثبت نام قطعی را به ما نشان می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مورد سرانه‌های آموزشی دانش آموزان عنوان کرد: تراکم کلاسی براساس استانداردهای ابلاغی باید ۲۶ دانش آموز در هرکلاس باشد که این تعداد در برخی کلاس‌ها ما تا ۳۰ نفر هم می‌رسد که امری طبیعی تلقی می‌شود. اما اگر همین آمار به مرز ۴۵ دانش آموز در کلاس برسد، مورد تائید ما نیست.

اسدی ادامه داد: در نواحی یک، پنج و هفت آموزش و پرورش مشهد، مشکل کمبود کلاس داریم و تراکم دانش آموز را شاهد هستیم. علت این امر، انبوه سازی در مناطقی است که شامل نواحی آموزش و پرورش ما می‌گردد و امیدواریم تا سال تحصیلی ۱۴۰۵، این مشکل را برطرف نمائیم.

وی در مورد آخرین آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل نیز متذکر شد: با بررسی و شناسایی‌های لازم، ۳ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل شناسایی و به مدارس بازگردانده شدند. تلاش ما بر این است که دانش آموزی از تحصیل عقب نیوفتد و اگر دانش آموزانی باشند که به علت فقر، ترک تحصیل کرده‌اند، آموزش و پرورش خود را موظف به ارائه خدمات آموزشی رایگان به این دانش آموزان خواهد پرداخت.