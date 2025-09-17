به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نعمتی ظهر چهارشنبه در جلسه تامین مسکن شهرستان مهران که با حضور محبی مدیرکل بنیاد مسکن و دیگر اعضا برگزار شد گفت: نهضت ملی مسکن و تأمین سرپناه مناسب برای مردم، از تاکیدات ریاست محترم جمهوری و شعار اصلی دولت است لذا این مهم در الویت کار مسئولان شهرستان و استان است

وی اظهار داشت: رفع دغدغه مسکن یکی از اولویت‌های مهم ما است و در این مسیر، نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها و پیگیری موانع موجود در دستور کار قرار دارد.

نعمتی به تامین آب شرب مورد نیاز نهضت ملی مسکن در شهرستان اشاره کرد وافزود: خوشبختانه با توجه ویژه استاندار و به برکت اربعین، در کوتاه‌ترین زمان، آب پروژه‌های نهضت ملی مسکن مورد نیاز شهرستان تامین شده است.

فرماندار مهران گفت: اجرای شبکه فاضلاب و گاز رسانی به پیمانکاران واگذار شده که در آینده نزیدک عملیات اجرایی این دو پروژه مهم عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه زیرساختی و تأمین نیاز مسکن شهروندان بخصوص اقشار فاقد مسکن که مستاجر هستند باید مورد توجه همه دستگاه‌ها قرار بگیرد.

نعمتی با اشاره به آماده‌سازی اراضی برای کاربری‌های عمومی اظهار داشت: مکاتبات لازم با دستگاه‌های متولی برای ایجاد تمام زیر ساخت‌های عمومی لازم از جمله، مدرسه، مسجد ورزشگاه و پارک به دستگاهای متولی ارسال شده تا به موازات اجرای طرح این امکان هم فراهم شوند.