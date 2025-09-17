  1. استانها
  2. ایلام
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان مهران شتاب می‌گیرد

ایلام - فرماندار مهران گفت: تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تحویل سریع اراضی به متقاضیان باید در اولویت دستگاه‌های متولی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نعمتی ظهر چهارشنبه در جلسه تامین مسکن شهرستان مهران که با حضور محبی مدیرکل بنیاد مسکن و دیگر اعضا برگزار شد گفت: نهضت ملی مسکن و تأمین سرپناه مناسب برای مردم، از تاکیدات ریاست محترم جمهوری و شعار اصلی دولت است لذا این مهم در الویت کار مسئولان شهرستان و استان است

وی اظهار داشت: رفع دغدغه مسکن یکی از اولویت‌های مهم ما است و در این مسیر، نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها و پیگیری موانع موجود در دستور کار قرار دارد.

نعمتی به تامین آب شرب مورد نیاز نهضت ملی مسکن در شهرستان اشاره کرد وافزود: خوشبختانه با توجه ویژه استاندار و به برکت اربعین، در کوتاه‌ترین زمان، آب پروژه‌های نهضت ملی مسکن مورد نیاز شهرستان تامین شده است.

فرماندار مهران گفت: اجرای شبکه فاضلاب و گاز رسانی به پیمانکاران واگذار شده که در آینده نزیدک عملیات اجرایی این دو پروژه مهم عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه زیرساختی و تأمین نیاز مسکن شهروندان بخصوص اقشار فاقد مسکن که مستاجر هستند باید مورد توجه همه دستگاه‌ها قرار بگیرد.

نعمتی با اشاره به آماده‌سازی اراضی برای کاربری‌های عمومی اظهار داشت: مکاتبات لازم با دستگاه‌های متولی برای ایجاد تمام زیر ساخت‌های عمومی لازم از جمله، مدرسه، مسجد ورزشگاه و پارک به دستگاهای متولی ارسال شده تا به موازات اجرای طرح این امکان هم فراهم شوند.

