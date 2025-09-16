بازیکن سابق پرسپولیس به گل گهر پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسدی که سابقه بازی در تیم های تراکتور و پرسپولیس را دارد و فصل گذشته را با سپاهان اصفهان سپری کرد، با عقد قراردادی به تیم فوتبال گل گهر سیرجان پیوست.
اسدی به عنوان بازیکن آزاد به جمع شاگردان مهدی تارتار اضافه شده است.
