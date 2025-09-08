به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، اطلاعیه شماره ۴ دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان به شیوه استادمحور در دوره های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

با آرزوی موفقیت، به اطلاع متقاضیان پذیرش در دوره های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۴ این دانشگاه می رساند فهرست اسامی قبولی های علمی در جدول انتهای متن اطلاعیه اعلام شده است.

شایان ذکر است پذیرش قطعی این افراد منوط به احراز کلیه شرایط ذکر شده در متن اطلاعیه می باشد.

متن اطلاعیه به همراه فهرست اسامی

نمونه تعهدنامه دانشجوی پذیرفته شده

شیوه نامه بسندگی زبان خارجی