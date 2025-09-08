  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

اسامی پذیرفته‌شدگان استعدادهای درخشان دکتری ۱۴۰۴ تربیت مدرس اعلام شد

اسامی پذیرفته‌شدگان استعدادهای درخشان دکتری ۱۴۰۴ تربیت مدرس اعلام شد

دانشگاه تربیت مدرس، اسامی پذیرفته‌شدگان استعدادهای درخشان به شیوه استادمحور در دوره‌های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، اطلاعیه شماره ۴ دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان به شیوه استادمحور در دوره های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

با آرزوی موفقیت، به اطلاع متقاضیان پذیرش در دوره های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۴ این دانشگاه می رساند فهرست اسامی قبولی های علمی در جدول انتهای متن اطلاعیه اعلام شده است.

شایان ذکر است پذیرش قطعی این افراد منوط به احراز کلیه شرایط ذکر شده در متن اطلاعیه می باشد.

متن اطلاعیه به همراه فهرست اسامی

نمونه تعهدنامه دانشجوی پذیرفته شده

شیوه نامه بسندگی زبان خارجی

کد خبر 6583508
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها