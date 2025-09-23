پیام تبریک رئیس دانشگاه خواجه نصیر به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا تقی راد رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در پیامی آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت که متن پیام به شرح ذیل است:

خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

با سلام و احترام ؛

آغاز سال تحصیلی جدید؛ فرصت دوباره ای برای نگاهی نو، عزمی راسخ تر و تجدید توانی برای پیمودن مسیرهای تازه با بر شما مبارک باد.

ماموریت اصلی دانشگاه دمیدن روح امید به باور جامعه است؛ امیدی که از علم ، ایمان، پویایی خلاقیت و مشارکت تک تک دانش گرا جان می گیرد و دانشگاه را با تکیه بر توان و خرد جمعی به زیست بومی زنده برای رشد، نوآوری و بالندگی تبدیل می کند.

پس در این آغاز مقدس، با گرامیداشت یاد اساتید و دانشجویانی که با جان خود از کیان این مرز و بوم دفاع کردند، برای ادامه حرکت دانشگاه در مسیر تعالی و عزت ایران عزیز، دوباره هم پیمان می شویم .



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمید رضا تقی راد رئیس دانشگاه