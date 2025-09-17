برگزاری اردوی جهادی تخصصی دندانپزشکی در بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرجعفری» مجری بنیاد علوی در استان مازندران بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از روند برگزاری پویش سلامت علوی در زاغمرز بهشهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بخش عمده خدمات ارائه شده در این اردو به مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و اقشار کمدرآمد اختصاص داشت.
وی افزود: تلاش ما این است که قشرهای کمبرخوردار جامعه بتوانند از خدمات مناسب و رایگان بهرهمند شوند. به گفته میرجعفری، کشیدن دندان، عصبکشی و پرکردن از جمله خدمات اصلی ارائه شده در این اردوی جهادی بوده است.
همچنین دماوندی تسهیلگر بنیاد علوی در شهرستان بهشهر با اشاره به عملکرد این اردو گفت: در مجموع طی پنج روز برگزاری اردوی جهادی، ۸۰۰ نفر پذیرش شدند و بیش از پنج هزار خدمت تخصصی دندانپزشکی به جامعه هدف ارائه گردید.
