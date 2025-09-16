اقدامات ویژه الوصل برای حضور هواداران در بازی با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الوصل امارات شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور در ورزشگاه زعبیل شهر دبی میزبان تیم استقلال ایران در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد بود. باشگاه الوصل برای هواداران خود برنامههای ویژهای تدارک دیده تا آنها بتوانند با شور و هیجان بیشتری تیم محبوب خود را در این دیدار حساس تشویق کنند.
در میان اقدامات باشگاه، توزیع شالها و وسایل تشویق برای تماشاگران، آب رایگان و تخفیف ویژه در ۱۳ رستوران و کافیشاپ اطراف ورزشگاه زعبیل دیده میشود. علاوه بر این، جایگاه Fan Zone (جایگاه مخصوص تماشای زنده بازی روی مانیتورهای بزرگ برای کسانی که داخل ورزشگاه نیستند) با خوراکیها و نوشیدنیهای مختلف و با تخفیف اختصاصی در اختیار هواداران قرار خواهد گرفت.
این اقدام باشگاه الوصل میتواند انگیزه مضاعفی برای بازیکنان تیم در دیدار حساس برابر استقلال ایجاد کند و نشان میدهد که هواداران این تیم در کنار تیمشان برای کسب پیروزی و سه امتیاز آسیایی حضور پررنگ خواهند داشت.
