  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

اقدامات ویژه الوصل برای حضور هواداران در بازی با استقلال

اقدامات ویژه الوصل برای حضور هواداران در بازی با استقلال

باشگاه الوصل امارات برای حضور حداکثری هواداران خود در بازی با استقلال ایران تمهیدات ویژه ای را برای آنها در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الوصل امارات شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور در ورزشگاه زعبیل شهر دبی میزبان تیم استقلال ایران در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد بود. باشگاه الوصل برای هواداران خود برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده تا آن‌ها بتوانند با شور و هیجان بیشتری تیم محبوب خود را در این دیدار حساس تشویق کنند.

در میان اقدامات باشگاه، توزیع شال‌ها و وسایل تشویق برای تماشاگران، آب رایگان و تخفیف ویژه در ۱۳ رستوران و کافی‌شاپ اطراف ورزشگاه زعبیل دیده می‌شود. علاوه بر این، جایگاه Fan Zone (جایگاه مخصوص تماشای زنده بازی روی مانیتورهای بزرگ برای کسانی که داخل ورزشگاه نیستند) با خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های مختلف و با تخفیف اختصاصی در اختیار هواداران قرار خواهد گرفت.

این اقدام باشگاه الوصل می‌تواند انگیزه مضاعفی برای بازیکنان تیم در دیدار حساس برابر استقلال ایجاد کند و نشان می‌دهد که هواداران این تیم در کنار تیم‌شان برای کسب پیروزی و سه امتیاز آسیایی حضور پررنگ خواهند داشت.

کد خبر 6591476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها