لیلا آژیر مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان شد

سنندج- طی حکمی از سوی استاندار کردستان، لیلا آژیر به عنوان مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده و همچنین مشاور استاندار منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لیلا آژیر» با حکم «آرش زره‌تن لهونی» استاندار کردستان، به عنوان مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و مشاور استاندار در این حوزه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به تعهد، تخصص و سوابق اجرایی، به موجب این ابلاغ به سمت مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان منصوب می‌شوید.

استاندار کردستان در این حکم بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در راستای ارتقای جایگاه زنان و تحکیم بنیان خانواده در سطح استان تأکید کرده است.

لیلا آژیر پیش از این نیز سوابق مدیریتی در حوزه امور بانوان و خانواده در سطح استان داشته است.

