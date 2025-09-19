تاکید معاون آموزشی وزیر علوم بر حضوری بودن کلاس های درس ترم جدید

ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم درگفتگو با خبرنگار مهر درباره آغاز سال تحصیلی جدید و اینکه برخی دانشگاه‌ها اعلام کرده اند که برگزاری کلاس‌ها در ۲ هفته اول ترم به صورت مجازی خواهد بود و برخی دیگر نیز ۳ هفته دیرتر سال تحصیلی را آغاز خواهند کرد، گفت: کلاس‌های درس در نیمسال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مجازی نبوده بلکه حضوری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: دانشگاه شهید بهشتی شرایط خاصی را در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه داشت، بنابراین به دانشگاه‌ها اختیار داده شد، متناسب با شرایطی که دارند تقویم دانشجویی جاری را خود تنظیم کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: نوعاً نیز دانشگاه‌ها آغاز سال تحصیلی (دانشجویان غیر نو ورود) را براساس اواخر شهریور و مهرماه تنطیم کرده‌اند حالا فرض بفرمایید برخی دانشگاه‌ها به دلیل این شرایط یک مقدار با تاخیر آغاز سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

به گزارش مهر، اخیراً معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: بر اساس تصمیمات هیئت رئیسه دانشگاه وضع تخلیه خوابگاه‌ها برای آماده‌سازی با هدف بهره‌برداری در سال تحصیلی جدید، شروع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از شنبه ۵ مهر ماه و برگزاری کلاس‌ها در ۲ هفته اول ترم (۵ تا ۱۸ مهرماه) به صورت مجازی خواهد بود.

دانشگاه صنعتی شریف نیز اعلام کرده است که شروع سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ برای تمامی مقاطع و دوره‌های دانشگاه صنعتی شریف به مدت سه هفته به تعویق افتاده و کلاس‌های سال تحصیلی بعد از شنبه ۱۹ مهر ماه شروع می‌شود.