زمان شروع سال تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد؛ دو هفته اول مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیهای وضعیت تخلیه خوابگاهها برای آمادهسازی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و زمان و نحوه شروع ترم تحصیلی جدید را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه شهید بهشتی میرساند که بر اساس تصمیمات هیئت رئیسه دانشگاه وضعیت تخلیه خوابگاهها برای آمادهسازی جهت بهرهبرداری در سال تحصیلی جدید، و زمان و نحوه شروع ترم تحصیلی جدید بهصورت زیر خواهد بود:
الف- شروع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از روز شنبه ۵ مهرماه خواهد بود.
ب- برگزاری کلاسها در ۲ هفته اول ترم (۵ لغایت ۱۸ مهرماه) به صورت مجازی خواهد بود.
ج- آغاز کلاسهای حضوری از روز شنبه ۱۹ مهرماه در محل دانشگاه و پردیسهای آن خواهد بود.
تخلیه و بازگشایی خوابگاهها
الف- دانشجویان عزیز کارشناسی موظف به تخلیه خوابگاهها هستند، از این رو لازم است اتاق خود را تخلیه نمایند. به این منظور جهت رفاه حال دانشجویان انبارهایی تدارک دیده شده است که دانشجویان میتوانند وسایل خود را با مسئولیت خود در آن قرار دهند. آخرین مهلت تخلیهی خوابگاه برای این دسته از دانشجویان اول وقت روز شنبه ۲۲ شهریور ماه است.
ب- آن دسته از دانشجویان روزانه غیربومی تحصیلات تکمیلی (دکترا و کارشناسی ارشد) که تا پایان مهرماه مشمول شرایط زیر هستند میتوانند از خوابگاهها استفاده نمایند:
• کسانی که از رساله یا پایاننامه خود در این بازه زمانی دفاع خواهند کرد.
• کسانی که دفاع رساله یا پایاننامه آنها در نیمسال اول تحصیلی جاری نیاز به انجام کار آزمایشگاهی یا کارگاهی دارد.
• کسانی که از پروپوزال رسالهی خود در این بازه زمانی دفاع خواهند کرد.
در فاصله زمانی ۲۲ شهریور لغایت ۱۷ مهر ماه کلیه بلوکها و اتاقهای دانشجویی نیاز به نظافت، تعمیر، تجهیز و سمپاشی دارد، و برای این منظور تخلیه کامل اتاقهای دانشجویان کارشناسی و همکاری کامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در خوابگاهها اجازهی اسکان یافتهاند ضروری است. (احتمال جابجایی این دسته از دانشجویان برای امکان تعمیر و تجهیز اتاقهای در اختیار آنان وجود دارد).
ج- اسکان مجدد دانشجویان عزیز در خوابگاهها از تاریخ پنجشنبه ۱۷ مهر ماه میسر خواهد بود.
این اطلاعیه جایگزین کلیه اطلاعیههای قبلی در خصوص تخلیه خوابگاهها میشود. بدیهی است عملیاتی شدن این اطلاعیه منوط به پایداری شرایط موجود کشور است.
قبلاً از همکاری شما عزیزان در فراهم ساختن فرصت حداقلی برای نظافت، تعمیر و اصلاح ایرادات فضای اتاقها کمال سپاسگزاری را به عمل میآوریم.
نظر شما