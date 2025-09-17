سلامت و امنیت انتخابات غیرقابل اغماض است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر چهارشنبه در دومین جلسه ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با اشاره به ضرورت امیدآفرینی و اعتمادسازی در افزایش مشارکت مردمی اظهار کرد: مردم زمانی وارد صحنه می‌شوند که مطمئن باشند آینده شهر و روستای خود را به دست مدیرانی دلسوز، کارآمد و صادق می‌سپارند.

وی برگزاری انتخاباتی سالم، امن، قانونمند و پرشور را اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: چهار اصل سلامت انتخابات، امنیت انتخابات، رقابت سالم و مشارکت حداکثری که از بیانات مقام معظم رهبری و تجربه تمامی ادوار استخراج شده، مسیر حرکت ما را مشخص می‌کند.

استاندار همدان با اشاره به تجربه ۴۵ ساله جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات را نماد مردم‌سالاری دینی و رسالت تاریخی دانست و گفت: از نخستین روزهای انقلاب، رأی مردم ملاک مشروعیت بوده و تمامی ارکان مدیریتی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با آرای مردم شکل گرفته‌اند.

وی لزوم برنامه‌ریزی زودهنگام را در افزایش مشارکت مؤثر توصیف کرد و آغاز جلسات ستاد انتخابات از شهریورماه را گامی راهبردی برای ثبت‌نام دی‌ماه و انتخابات اردیبهشت آینده دانست.

ملانوری‌شمسی ضمن تأکید بر نقش‌آفرینی نخبگان، زنان و نیروهای جوان در مدیریت محلی، گفت: ورود بانوان متخصص و تحصیل‌کرده به شوراها سهم واقعی آن‌ها را در مدیریت عمومی احیا و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را ارتقا می‌دهد».

استاندار همدان همچنین بر اهمیت همکاری نهادها و گروه‌های اجتماعی در ایجاد نشاط عمومی، جذب نخبگان و ترغیب مردم به مشارکت تأکید کرد و موفقیت انتخابات را سرمایه‌ای ملی و اعتباری بین‌المللی برای کشور خواند.