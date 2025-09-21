به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در سومین نشست شورای فرهنگ عمومی استان همدان با اشاره به تجربه جنگ دوازده‌روزه اخیر به عنوان نمادی از نبردهای فناوری‌محور، این نوع تهدیدات را متفاوت از دوران هشت سال دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: تاب‌آوری جامعه در برابر این تهدیدات باید در صدر اولویت‌های ما باشد.

وی ارتقای تاب‌آوری، کاهش اضطراب عمومی، حفظ آرامش نسبی، تقویت همبستگی اجتماعی، جلوگیری از قطبی‌سازی، افزایش سواد رسانه‌ای و شناختی، مقابله با جنگ روانی، امیدآفرینی و ارتقای روحیه مقاومت را از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلی فرهنگ عمومی برشمرد.

استاندار همدان با انتقاد از تجویز یک نسخه واحد برای همه مناطق کشور، تأکید کرد: هر منطقه ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و باید برنامه‌ها با مدیریت بومی و متناسب با شرایط واقعی هر استان تدوین شود.

ملانوری‌شمسی اجرای دقیق تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی را مهم‌تر از ایجاد ساختارهای جدید دانست و افزود: عملکرد صحیح نهادها، خود به خود می‌تواند باعث امیدآفرینی، افزایش مشارکت عمومی و کاهش نارضایتی‌ها شود.

وی ظرفیت‌های موجود نظیر سازمان‌های مردم‌نهاد، احزاب، گروه‌های جهادی، پایگاه‌های بسیج، خانه‌های هلال و نهادهای اقتصادی را ابزارهایی کارآمد برای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی معرفی کرد و گفت: بدون ایجاد ساختارهای موازی نیز می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

استاندار در پایان با هشدار نسبت به خطر عادی‌سازی شرایط و بی‌توجهی به تهدیدات نوین، بر ضرورت هوشیاری و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.