کشف ۵ تن چوب جنگلی قاچاق در عملیات مشترک پلیس و سپاه رباط کریم

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط کریم از توقیف خودرو حامل ۵ تن چوب قاچاق در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از توقیف خودرو حامل ۵ تن چوب قاچاق در این شهرستان خبرداد.

فرمانده انتظامی رباط کریم ضمن اعلام این خبر گفت: در جریان ایست و بازرسی مشترک در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان، خودروی حامل چوب‌های قاچاق شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی توقیف شد.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، ۵ تن چوب جنگلی قاچاق کشف و یک نفر در این خصوص بازداشت و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی گردید.

فرمانده انتظامی رباط کریم همچنین اشاره کرد: چوب‌های کشف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تحویل داده شد و کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کلانتری تأکید کرد که نیروهای انتظامی با تمام توان و در تعامل با سایر دستگاه‌ها، با قاچاقچیان چوب و منابع طبیعی برخورد قاطع خواهند داشت.

