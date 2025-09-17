پیشگیری از جرم و رعایت حقوق والدین وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: باور به معاد و ایمان به زندگی پس از مرگ، یکی از مؤثرترین ابزارهای تربیتی و فرهنگی است که می‌تواند جامعه را از نظر اخلاقی و رفتاری اصلاح کند.

امام جمعه ساوه گفت: باور به امامت و ولایت، بهترین پشتوانه برای تقویت فرهنگ دینی و اخلاقی در جامعه است.

حجت الاسلام رحیمی افزود: جامعه‌ای که به حق و حقوق والدین اهمیت دهد و رعایت کند، جامعه‌ای است که فرهنگ آن اصلاح شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود همگان برای پویایی دینی و تربیت صحیح جوانان تلاش کنند و نهادهای دینی و خانواده‌ها را در این مسیر فعال سازند.

امام جمعه ساوه با اشاره به نقش مساجد در اصلاح فرهنگ جامعه گفت: تمام ظرفیت‌ها باید بکارگیری شود تا مسجد محور فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شود و بر این باوریم که مسجد می‌تواند به عنوان الگو و تراز فرهنگی جامعه عمل کند.

حجت الاسلام رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود، به مسئله پیشگیری از جرم و ناهنجاری‌ها گفت: مبارزه با جرایمی مثل ربا، مواد مخدر و دیگر منکرات، وظیفه‌ای عمومی است و تهدیدی برای آرامش و اخلاق جامعه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد-همگان باید در این زمینه مسؤولیت‌پذیر باشند و با همکاری دستگاه‌ها و مردم، جامعه را از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی حفظ کنند.

امام جمعه ساوه با توصیه به مسؤولان و دغدغه‌مندان معیشت مردم گفت: دین ما به انجام معروفات و خدمات به مردم سفارش کرده است و بهترین معروف، تلاش برای رفاه و زندگی بهتر مردم و ارتقای دینداری جامعه است.

حجت الاسلام رحیمی افزود: کسی که با رفتار خود به منکرات جامعه دامن بزند، حتماً نزد خداوند بازخواست خواهد شد.