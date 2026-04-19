به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، کاظم ستاری با تبیین ابعاد راهبردی فرآیند تدوین بخشنامه جامع پارلمان مشورتی دانشآموزان سازمان بهزیستی کشور بر لزوم ایجاد تحول در ساختارهای مشارکتی نوجوانان توأم با رعایت دقیق ضوابط حمایتی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه طراحی این بخشنامه بر پایه ارتقای سطح مطالبهگری آگاهانه استوار است اظهار داشت: در تمامی بندها اسناد بالادستی صیانت از سلامت فیزیکی و حفظ شأن نمایندگان منتخب به عنوان یک اصل لایتغیر لحاظ شده است تا مسیری ایمن برای حضور اجتماعی نوجوانان فراهم آید. ما متعهد به طراحی چارچوبی هستیم که در آن دانشآموزان در محیطی عاری از هرگونه مخاطره پتانسیلهای مدیریتی و مشارکتی خود را در عالیترین سطوح صیانتی بروز دهند.
معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تشریح پیوستهای تخصصی بخشنامه در حوزه مدیریت ریسک و ایمنی تردد افزود: در مسیر تدوین این ضوابط استانداردهای سختگیرانهای برای امنیت در جابجاییهای آموزشی پیشبینی شده است تا دغدغههای مربوط به سلامت در مسیر به طور کامل مرتفع شود. بر همین اساس اولویت اجرایی در این بخشنامه بر بهرهگیری هوشمندانه از بسترهای ارتباطی نوین و پلتفرمهای غیرحضوری متمرکز شده است تا ضمن تسهیل تبادل آرای میان نمایندگان سراسر کشور هرگونه نیاز به ترددهای غیرضروری حذف شده و امنیت در سفر و سلامت جسمانی نوجوانان به عنوان اصلی اساسی در تمامی سطوح اجرایی تضمین شود. این بخشنامه در پی آن است تا الگویی نوین از مشارکت اجتماعی را ترسیم کند که در آن امنیت فیزیکی و پویایی فکری در کنار یکدیگر معنا مییابند.
ستاری همچنین راهاندازی و توسعه باشگاههای کارآفرینی و تقویت فرآیندهای هدایت تحصیلی دانشآموزان را از کلیدیترین برنامهها و طرحهای نوین این معاونت در سال جدید برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین بررسیهای صورت گرفته، تاکنون بیش از دویست و پنجاه پارلمان دانشآموزی در شهرستانهای سراسر کشور راهاندازی شده و در حال فعالیت هستند.
