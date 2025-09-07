ارتقای کیفیت آموزشی اولویت سال تحصیلی جدید در ساوه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی، بعدازظهر یکشنبه در نشست آموزش و پرورش بر اهمیت پیگیری مصوبات توسعه و آمادهسازی پروژههای آموزشی تأکید کرد و افزود: سال تحصیلی جدید، حساس و سرنوشتساز برای آموزش و پرورش شهرستان است که انتظار میرود مسئولان برای تأمین رضایت و اعتماد جامعه معلمان و مدیران تلاش کنند.
وی گفت: حفظ انگیزه و توان مدیریتی در مدارس نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش دارد.
فرماندار ساوه افزود: مسئولان باید با برنامهریزی دقیق و پیگیری مصوبات قبلی، روند توسعه مدارس و بهبود امکانات آموزشی را تسریع کنند.
فرماندار ساوه همچنین بر همکاریهای بینبخشی، به ویژه با شهرداری تأکید کرد و گفت: با فراهم کردن بستر مناسب همکاری، میتوان کمکهای لازم برای تجهیز مدارس و توسعه زیرساختها را به موقع انجام داد.
حسینی بر حل مشکلات کاربری فضای آموزشی تأکید و خواستار آمادهسازی پروژههای قابل افتتاح برای اول مهر شد و افزود: مسئولان باید تمام تلاش خود را برای بهرهبرداری به موقع از این پروژهها انجام دهند تا سال تحصیلی با امکانات بهتر آغاز شود.
وی بر حفظ ظرفیتها و توانمندیهای موجود در مدارس تأکید کرد و گفت: استفاده بهینه از منابع موجود و ارتقای کیفیت آموزشی، یکی از اولویتهای اصلی ما در سال تحصیلی جدید است.
فرماندار ساوه با اشاره به نقش کلیدی معلمان و مدیران در شکلدهی آینده دانشآموزان، افزود: توجه به رفاه و رضایت این گروهها مستقیماً بر انگیزه دانشآموزان و کیفیت آموزش اثرگذار خواهد بود.
حسینی تأکید کرد: انتظار است مسئولان مشکلات مدارس را پیگیری و راهکارهای عملی برای رفع آن ارائه دهند.
وی اظهار امیدواری کرد: امید است با همکاری همه دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، سال تحصیلی جدید سالی موفق و پربار برای دانشآموزان، معلمان و جامعه آموزشی شهرستان ساوه باشد و پروژههای آموزشی آماده بهرهبرداری، محیطی بهتر برای یادگیری فراهم کنند.
