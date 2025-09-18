اخباری: خیلی متاسفم در تهران باید از پرسپولیس میزبانی کنیم!

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و چادرملو اردکان در هفته جهارم لیگ برتر گفت: تقابل با استقلال و پرسپولیس همواره فرصتی برای بهتر و بیشتر دیده شدن بازیکنان است تا از آن استفاده کنند.

سرمربی چادرملو در حالی که تمرینات این تیم بیشتر در تهران برگزار می‌شود از برگزاری بازی‌های تیمش به میزبانی این استان در اظهارنظری عجیب گلایه کرد و گفت: متأسفانه در بازی که میزبان هستیم باید در جایی دور از یزد برگزار کنیم. من دلتنگ هوادارانی هستم که اگر در یزد چنین دیداری برگزار می‌شود ورزشگاه مملو از جمعیت می‌شد و انرژی مثبت آنها همراه ما بود. زمین بازی متأسفانه نرسید و باشگاه تمهیداتی را داشت تا در تهران حضور داشته باشیم.

وی ادامه داد: در سه بازی که باید میزبان می‌بودم خارج از استان هستم. فوتبالی‌ها می‌داند که از چه قضیه‌ای محروم هستیم. به هر حال این ماجرا وجود دارد. برای بازی با پرسپولیس هم چند دیدار این تیم را دیدم. به مجموعه این تیم و آقای هاشمیان به عنوان چهره تمام فوتبالی که شخصیت و اخلاق خوبی هم دارند تبریک می گویم.

او درباره هدف گذاری چادرملو در فصل جاری تصریح کرد: انرژی جمعی از مدیر ارشد مجتمع صنعتی چادرملو تا مدیران باشگاه و بازیکنان وجود دارد. هدف گذاری منطقی را فوتبال ایران می‌داند که سال دوم حضور در لیگ برتر از سال اول هم سخت‌تر است. مجموعه ما به خاطر مردم استان و بالا بردن اسم و اعتلای استان یزد و شهر اردکان هر کاری می‌کند. بازی به بازی پیش می‌رویم و سعی کردم ور هر بازی تعیین استراتژی کنیم.

اخباری درباره عملکرد داوری یادآور شد: قبلاً هم گفته ام در بازی‌هایی که VAR وجود دارد اصلاً درباره داوری صحبت نمی‌کنم. باید بگذاریم خودشان در آرامش تصمیم بگیرند و تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت‌