به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حمایت از دانشآموزان خانوادههای کمبرخوردار ،۷ هزار بسته نوشتافزار به ارزش ۷۰ میلیارد ریال بین دانشآموزان دهکهای یک تا ۳ جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان توزیع شد.
این اقدام حمایتی با هدف تشویق و ترغیب دانشآموزان خانوادههای دهکهای اول تا سوم درآمدی و در چارچوب برنامههای حمایتی صندوق برای ارتقای سطح علمی دانشآموزان جامعه هدف اجرا شده است. توزیع بستههای نوشتافزار تهیه شده توسط بنیاد علوی، بخشی از سیاستهای فرهنگی و آموزشی صندوق در جهت کاهش نابرابریهای تحصیلی و تقویت انگیزه آموزشی دانشآموزان به شمار میرود.
بر اساس اعلام حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در مردادماه سال جاری و با رویکرد توسعه عدالت آموزشی و توجه ویژه به تقویت پایههای علمی دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار، تفاهمنامهای میان صندوق و بنیاد علوی منعقد شد. در قالب این تفاهمنامه و طی چند مرحله اجرای طرح مشاوره تحصیلی رایگان، بیش از ۱۶ هزار دانشآموز از خانوادههای کمبرخوردار در سراسر کشور شناسایی شدند.
وی افزود: دانشآموزان مشمول این طرح هماکنون تحت پوشش خدمات آموزشی و مشاورهای ۶ مؤسسه معتبر آموزشی قرار دارند و هر دانشآموز بهطور متوسط از خدمات آموزشی به ارزش حدود ۳۰ میلیون تومان بهرهمند میشود. این خدمات شامل مشاوره تحصیلی تخصصی، برنامهریزی آموزشی و پشتیبانی مستمر است که نقش مؤثری در ارتقای سطح علمی دانشآموزان ایفا میکند.
مدیرعامل صندوق با اشاره به اهمیت حمایت هدفمند از دانشآموزان پایه دوازدهم و داوطلبان کنکور سراسری اظهار امیدواری کرد که نتایج این طرح در سال آینده دستاوردهای علمی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد: بهمنظور ایجاد انگیزه بیشتر و قدردانی از تلاش دانشآموزان و همراهی خانوادهها، ۷ هزار بسته نوشتافزار به ارزش ۷۰ میلیارد ریال میان دانشآموزان توزیع شد که این اقدام با استقبال گسترده خانوادههای دهکهای ۱ تا ۳ همراه بوده است.
این طرح در ادامه برنامههای حمایتی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و با هدف توانمندسازی نسل آینده و تحقق عدالت آموزشی در مناطق هدف کشور اجرا شده است.
