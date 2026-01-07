  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

توزیع ۷ هزار بسته نوشت‌افزار به ارزش ۷۰ میلیارد ریال توسط بنیاد علوی

در راستای حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار،۷هزار بسته نوشت‌افزار به ارزش ۷۰ میلیارد ریال بین دانش‌آموزان دهک‌های یک تا ۳ جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار ،۷ هزار بسته نوشت‌افزار به ارزش ۷۰ میلیارد ریال بین دانش‌آموزان دهک‌های یک تا ۳ جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان توزیع شد.

این اقدام حمایتی با هدف تشویق و ترغیب دانش‌آموزان خانواده‌های دهک‌های اول تا سوم درآمدی و در چارچوب برنامه‌های حمایتی صندوق برای ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان جامعه هدف اجرا شده است. توزیع بسته‌های نوشت‌افزار تهیه شده توسط بنیاد علوی، بخشی از سیاست‌های فرهنگی و آموزشی صندوق در جهت کاهش نابرابری‌های تحصیلی و تقویت انگیزه آموزشی دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در مردادماه سال جاری و با رویکرد توسعه عدالت آموزشی و توجه ویژه به تقویت پایه‌های علمی دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار، تفاهم‌نامه‌ای میان صندوق و بنیاد علوی منعقد شد. در قالب این تفاهم‌نامه و طی چند مرحله اجرای طرح مشاوره تحصیلی رایگان، بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز از خانواده‌های کم‌برخوردار در سراسر کشور شناسایی شدند.

وی افزود: دانش‌آموزان مشمول این طرح هم‌اکنون تحت پوشش خدمات آموزشی و مشاوره‌ای ۶ مؤسسه معتبر آموزشی قرار دارند و هر دانش‌آموز به‌طور متوسط از خدمات آموزشی به ارزش حدود ۳۰ میلیون تومان بهره‌مند می‌شود. این خدمات شامل مشاوره تحصیلی تخصصی، برنامه‌ریزی آموزشی و پشتیبانی مستمر است که نقش مؤثری در ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

مدیرعامل صندوق با اشاره به اهمیت حمایت هدفمند از دانش‌آموزان پایه دوازدهم و داوطلبان کنکور سراسری اظهار امیدواری کرد که نتایج این طرح در سال آینده دستاوردهای علمی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

وی تأکید کرد: به‌منظور ایجاد انگیزه بیشتر و قدردانی از تلاش دانش‌آموزان و همراهی خانواده‌ها، ۷ هزار بسته نوشت‌افزار به ارزش ۷۰ میلیارد ریال میان دانش‌آموزان توزیع شد که این اقدام با استقبال گسترده خانواده‌های دهک‌های ۱ تا ۳ همراه بوده است.

این طرح در ادامه برنامه‌های حمایتی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و با هدف توانمندسازی نسل آینده و تحقق عدالت آموزشی در مناطق هدف کشور اجرا شده است.

کد خبر 6716651

