سلامت دهان و دندان به مطالبه عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آیین افتتاحیه دومین کنگره دندانپزشکی شمالغرب ایران-آذربایجان با تأکید بر اهمیت توسعه سلامت جامعه، رعایت بهداشت دهان و دندان را یکی از ضرورت‌های اصلی در این حوزه دانست و افزود: سلامت دهان و دندان باید به‌عنوان یک مطالبه عمومی و بخشی جدی از سبک زندگی در دستور کار متخصصان و دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

وی ادامه داد: تبریز می‌تواند با اتکا به تشکل‌های صنفی، علمی و تخصصی نقش واسطه‌گری مؤثری میان مردم و حاکمیت ایفا کرده و بستر مطالبه‌گری و پیاده‌سازی مؤلفه‌های سلامت را فراهم سازد.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: ما در حال تجربه یک تغییر اساسی در علوم هستیم که به سمت کاربردی‌شدن پیش می‌روند و نیازهای جامعه نیز در حال توسعه یافتن است. از این رو، خلاقیت، نوآوری و پیوند تکنولوژی با آموزه‌های علمی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

احمدرضا جودتی، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز نیز بر نقش برجسته جامعه دندان‌پزشکی در ارتقای سلامت عمومی و افزایش امید به زندگی تاکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد دکتر لک، یکی از شخصیت‌های برجسته و فرهیخته حوزه دندان‌پزشکی، خاطره‌ای از وی نقل کرد که نشان‌دهنده اخلاق حرفه‌ای و انسان‌دوستی این پزشک فقید بود.

وی در ادامه به اهمیت خدمات جامعه پزشکی و دندان‌پزشکی در بهبود شاخص‌های سلامت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۵۵، میانگین عمر در آذربایجان برای مردان ۵۵ سال و برای زنان ۵۸ سال بود. اما امروز، در سال ۱۴۰۳، این رقم به ۶۸.۹ سال برای مردان و ۷۲ سال برای زنان رسیده است.