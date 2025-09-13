به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست، روز شنبه در آئین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۹۶ مگاواتی خورشیدی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با اشاره به پیشگامی و نقش محوری استان در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور گفت: بر اساس تأکیدات رئیس محترم جمهور مبنی بر استفاده از انرژیهای نو، از همان ابتدا اهتمام ویژهای در استان برای احداث نیروگاههای خورشیبدی انجام گرفت و دانشگاهها در این مسیر پیشگام شدند.
وی با قدردانی از حضور دکتر محمدنژاد، معاون «ساتبا» و دیگر مهمانان این مراسم، افزود: خوشبختانه دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه شهید مدنی جزو نخستین دانشگاههای کشور هستند که برای اجرای این پروژهها پیشقدم شدند و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی در دانشگاه شهید مدنی هستیم. به جرأت میتوان گفت این پروژه از نخستین طرحهای انرژی خورشیدی در سطح دانشگاههای کشور به شمار میرود و نشاندهنده جایگاه پیشرو آذربایجان در درک صحیح سیاستهای کلان انرژی است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای بالای دانشگاه شهید مدنی در اجرای این پروژه اظهار داشت: از رئیس دانشگاه، تشکر ویژه دارم که مراحل اجرایی این طرح ۹۶ مگاواتی را پیگیری کرد و امیدوارم بهزودی شاهد تکمیل آن باشیم. تأکید ما بر این است که از همه ظرفیتهای استان در زمینه توسعه انرژیهای نو به نحو احسن استفاده شود.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی نگاههای گذشته در وزارت نیرو درباره نامساعد بودن شرایط آذربایجان برای انرژی خورشیدی نادرست بوده است، گفت: بررسیهای علمی نشان داده استان ما ظرفیت بالایی در این حوزه دارد. امروز بیش از ۱۳ هزار مگاوات تقاضای سرمایهگذاری در بخش انرژیهای نو در استان ثبت شده که از این میزان برای سه هزار مگاوات پروانه بهرهبرداری صادر شده و یکهزار و ۲۶۰ مگاوات نیز مقدمات اتصال به شبکه را طی کرده است.
وی با تأکید بر پیگیری جدی تعهدات وزارت نیرو در خصوص تأمین پنلهای خورشیدی استان افزود: رئیسجمهور و وزیر نیرو بارها بر تحقق پروژه نیروگاه ۴۵۰ مگاواتی خورشیدی در استان تأکید کردهاند. دانشگاهها، شهرکهای صنعتی، مجتمعهای اداری و حتی واحدهای خانگی آمادگی کامل برای ورود به این طرح را دارند و انتظار ما این است که وزارت نیرو هرچه سریعتر تجهیزات مورد نیاز را در اختیار استان قرار دهد.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید فاصله میان کلنگزنی و افتتاح پروژهها را به حداقل برسانیم. کلنگی که امروز بر زمین زده میشود باید در کوتاهترین زمان به قیچی افتتاح منجر شود. در این مسیر مسئولیت پیگیری رفع موانع بروکراتیک بر عهده وزارت نیرو و شرکت برق منطقهای آذربایجان است و ما در استان با جدیت این مطالبه را دنبال خواهیم ک رد.
نظر شما