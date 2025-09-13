به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در آئین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۲۰ مگاواتی خورشیدی دانشگاه صنعتی تبریز با ابراز خرسندی از آغاز عملیات اجرایی این پروژه گفت: امروز خوشحالم که پس از پیگیریهای فراوان شاهد کلنگزنی نیروگاه خورشیدی در دانشگاه صنعتی تبریز هستیم. حضور نمایندگان محترم مردم در مجلس، امام جمعه، فرماندار و معتمدین نشاندهنده اهمیت این پروژه برای توسعه منطقه است.
سرمست با اشاره به تفاهم نامه امضا شده با وزارت نیرو و وعده دولت برای اختصاص ۴۵۰ مگاوات پنل خورشیدی به آذربایجان شرقی افزود: به رغم پیگیریهای مکرر مدیریت ارشد استان و تأکید شخص رئیسجمهور و قولهای مکرر وزیر نیرو، این تعهد تاکنون محقق نشده است. دانشگاهها، شهرکهای صنعتی و دستگاههای اجرایی استان آمادگی کامل خود را برای اجرای این پروژهها اعلام کردهاند، اما هنوز بخشی از این پنلها تحویل داده نشده است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی تبریز آمادگی اجرای ۵۰ مگاوات، دانشگاه شهید مدنی ۹۶ مگاوات و دانشگاه مراغه ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی را دارند، تشریح کرد: ما اولین استانی بودیم که تفاهمنامه در این زمینه امضا کردیم، اما تاکنون تنها بخشی محدود از پروژهها عملیاتی شده است. انتظار ما این است که در کوتاهترین زمان تکلیف ۴۵۰ مگاوات پنل خورشیدی استان مشخص شود.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه هم رئیسجمهور و هم وزیر نیرو موافق و پیگیر این موضوع هستند، از وزارت نیرو انتظار داریم موانع موجود را رفع و فرآیندهای بروکراتیک را کوتاه کند.
سرمست با مأموریت دادن به مدیر عامل شرکت برق منطقهای آذربایجان در این خصوص خاطرنشان کرد: از امروز آقای اسماعیلزاده مسئول مستقیم پیگیری این موضوع در وزارت نیرو خواهد بود و باید در هفته جاری، تکلیف پروژه تولید ۴۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان مشخص شود.
