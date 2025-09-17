ساعت کاری ادارات یزد تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی درباره جزئیات این خبر گفت: از اول تا دهم مهر ساعت آغاز به کار ادارت دولتی استان یزد، ساعت ۸:۱۵ صبح خواهد بود.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای تأمین، دستور داده شده در مورد ساعت شروع به کار مدارس و ادارات برنامه‌ریزی شود تا موضوع ترافیک و مشکلات سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان در چند روز اول مهر تا عادی شدن روند حضور دانش‌آموزان در مدارس حل شود.

شاه‌حسینی با یان اینکه ساعت کاری شش صبح که قبلاً بوده تا ۳۱ شهوریور اعتبار دارد؛ ادامه داد: مصوب شده ساعت کاری از اول تا ۱۰ مهر ۸:۱۵ باشد و این یک ساعت به صورت دورکاری لحاظ می‌شود و درصورت نیاز تمدید این مصوبه اطلاع‌رسانی خواهد شد.