به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی چهارشنبه شب در نشست بررسی برنامه عملیاتی پروژه‌های شیلاتی در بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان بوشهر در حوزه آبزی‌پروری اظهار داشت: بوشهر یکی از استان‌های پیشرو در تولید آبزیان به‌ویژه میگو و ماهی در کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداربوشهر افزود: توسعه طرح‌های شیلاتی می‌تواند علاوه بر افزایش تولید، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا کند.

وی افزود: برنامه عملیاتی پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم زمان‌بندی مشخص و هم مدل‌های تأمین مالی کارآمد در آن پیش‌بینی شده باشد.

وی بیان کرد: از طرف دیگر، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت علمی و جامع می‌تواند مسیر حضور سرمایه‌گذاران جدید را هموار کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت موجود گفت: در حال حاضر چندین طرح مهم در حوزه پرورش میگو، ماهی در قفس و صنایع فرآوری در دست اجرا است. اما برای تحقق کامل آن‌ها نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران است.

عقیل امینی تأکید کرد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش شیلات از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد و تدوین آن می‌تواند نقشه راه مناسبی برای توسعه این صنعت در استان باشد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها، شیوه‌های تأمین مالی، رفع موانع اجرایی و جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی مطرح شد و روند اجرای پروژه‌های شیلاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.