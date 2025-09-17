  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۰

بوشهر از استان‌های پیشرو در تولید ماهی و میگو است

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: بوشهر یکی از استان‌های پیشرو در تولید آبزیان به‌ویژه میگو و ماهی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی چهارشنبه شب در نشست بررسی برنامه عملیاتی پروژه‌های شیلاتی در بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان بوشهر در حوزه آبزی‌پروری اظهار داشت: بوشهر یکی از استان‌های پیشرو در تولید آبزیان به‌ویژه میگو و ماهی در کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداربوشهر افزود: توسعه طرح‌های شیلاتی می‌تواند علاوه بر افزایش تولید، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا کند.

وی افزود: برنامه عملیاتی پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم زمان‌بندی مشخص و هم مدل‌های تأمین مالی کارآمد در آن پیش‌بینی شده باشد.

وی بیان کرد: از طرف دیگر، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت علمی و جامع می‌تواند مسیر حضور سرمایه‌گذاران جدید را هموار کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت موجود گفت: در حال حاضر چندین طرح مهم در حوزه پرورش میگو، ماهی در قفس و صنایع فرآوری در دست اجرا است. اما برای تحقق کامل آن‌ها نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران است.

عقیل امینی تأکید کرد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش شیلات از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد و تدوین آن می‌تواند نقشه راه مناسبی برای توسعه این صنعت در استان باشد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها، شیوه‌های تأمین مالی، رفع موانع اجرایی و جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی مطرح شد و روند اجرای پروژه‌های شیلاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

