۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۵

مراسم گرامیداشت مقام خبرنگار در مشهد

مراسم گرامیداشت مقام خبرنگار در مشهد

مشهد- مراسم گرامیداشت مقام خبرنگار چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور اهالی رسانه در مشهد برگزار شد.

