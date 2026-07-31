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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

هشدار زرد هواشناسی در اصفهان؛وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در راه است

هشدار زرد هواشناسی در اصفهان؛وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در راه است

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان از صدور هشدار زردخبر داد و گفت: تا اواسط هفته آینده وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا برای مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا اواسط هفته آینده، آسمان استان در اغلب اوقات صاف خواهد بود، اما در برخی ساعات بعدازظهر و شب شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

وی افزود: در مناطق شرقی، شمالی و با شدت کمی در مناطق مرکزی استان، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک به‌طور موقت پیش‌بینی می‌شود که منجر به کاهش دید و کاهش کیفیت هوا خواهد شد؛ بر همین اساس شرایط هشدار زرد هواشناسی شماره ۳۳ برای این مناطق صادر شده است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان طی روزهای آینده تصریح کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از بعدازظهر فردا، روند تدریجی افزایش دما در استان آغاز خواهد شد.

معتمدی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت آینده آران و بیدگل با دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین و بویین میاندشت با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه استان بوده است.

کد مطلب 6904327

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