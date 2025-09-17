خبرنگاران سرمایه عظیم توسعه در خراسان رضوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر چهارشنبه در آئین گرامیداشت مقام خبرنگار در شهریور ماه ۱۴۰۴، ضمن ابراز خرسندی از حضور نمایندگان رسانهها از سراسر استان، گفت: خوشحالیم که این فرصت ایجاد شد تا در جمع دوستانی باشیم که از جایجای خراسان پهناور گرد هم آمدند. ما جز خدمتگزاری به مردم شأن دیگری برای خود قائل نیستیم و وظیفه همه ما این است که از فرصتهای پیشآمده در مسیر خدمت به استان استفاده کنیم.
وی با اشاره به جایگاه مهم خبرنگاران در جامعه، افزود: به معنای واقعی کلمه، هر روز، روز خبرنگار است و باید این مناسبت را قدر دانست. خبرنگاران سرمایهای عظیم برای استان بزرگ خراسان هستند و بدون تردید یکی از ارکان اصلی توسعه به شمار میروند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اگر قرار باشد در جامعهای توسعه محقق شود، برخی گرفتاریها برطرف و ظرفیتها بالفعل گردد، این امر بدون حضور خبرنگاران به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه، شدنی نخواهد بود.
مظفری خطاب به اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: مدیران نیازمند کمک شما هستند و دست یاری به سوی شما دراز میکنند تا پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشید. رسانهها رشتۀ پیوندی قوی و محکم میان مردم و مدیران ایجاد میکنند و این رویکرد قطعاً به استان کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بنده شخصاً این نیاز را احساس میکنم که حتی علاوه بر نشریات و رسانههای استانی، با نشریات محلی و شهرستانی نیز تعامل بیشتری برقرار کنیم. به همین منظور در قالب برنامه «شنبههای گفتوگوی اتاق اندیشهورزی»، هر هفته از ساعت ۵ تا ۷ بعدازظهر، نشستهایی با محوریت فرهنگ و هنر برگزار میکنیم و از خبرنگاران دعوت مینمائیم تا در جلسهای ویژه در این راستا حضور یابند و نکات و دغدغههای خود را مطرح کنند تا در دستور کار قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه به برخی نگاههای نادرست درباره فضای مدیریتی در استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: گاهی این باور ناصحیح تکرار میشود که خراسانیها نمیتوانند با یکدیگر همکاری کنند و درخواستها و افکارشان همسو نیست. این نگاه به هیچ عنوان درست نیست.
مظفری عنوان کرد: در یک سال گذشته که افتخار خدمت در این استان را داشتهام، بهوضوح شاهد همدلی همه ارکان استان بودهام؛ مدیریت استان، مدیران ارشد، بخش خصوصی و ظرفیتهای گوناگون همگی در کنار هم قرار گرفتهاند تا توسعه استان را رقم بزنند.
وی بیان کرد: ما یک میثاق نانوشته داریم که بر اساس آن، همه ظرفیتها باید برای توسعه استان به کار گرفته شود و خوشبختانه تاکنون این همگرایی محقق شده است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه نباید این نگاه منفی را که همکاری در خراسان ممکن نیست، ادامه دهیم، افزود: نمونه روشن این همکاری، تشکیل «خانه خراسان» است که در روزهای جاری مراحل شکلگیری خود را طی میکند. این مجموعه کانونی خواهد بود که همه خراسانیها با هر نوع تفکر و گرایش در کنار هم جمع شوند.
مظفری ادامه داد: هدف مشترک همه ما توسعه خراسان است و همواره ارتقای جایگاه استان بهعنوان یک اولویت عمومی مطرح است.
وی در بخش دیگری ای از سخنان خود اظهار کرد: ظرفیتهای متعددی در استان وجود دارد که باید آنها را احیا کنیم. نقش رسانهها در این مسیر مطالبهگری است و انتظار داریم این نقش با جدیت ایفا شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: البته اطلاعات مورد نیاز خبرنگاران و رسانه نیز بهصورت شفاف در اختیارشان قرار خواهد گرفت تا آنها را تحلیل و بررسی کنند. بخشی از این مسائل نیازمند منابع و حمایتهای ملی است که پیگیری خواهد شد و بخشی دیگر با همکاری دروناستانی قابل حل است.
مظفری با تأکید بر لزوم مشارکت مردم در حل مسائل، بیان کرد: برخی موضوعات بدون حضور مردم امکانپذیر نیست. به طور مثال آلودگی هوا یک معضل جدی است که بخشی از آن به دستگاههای اجرایی بازمیگردد و دستگاههای مسئول باید وارد شوند، اما بخشی از حل آن بر عهده مردم است.
وی ادامه داد: پویشهایی مانند «سهشنبههای بدون خودرو» از نمونههایی است که باید با فرهنگسازی و همراهی رسانهها در جامعه نهادینه شود. رسانهها میتوانند در این زمینه نقشی تعیینکننده داشته باشند.
