دامنه تاثیرگذاری خبرنگاران در روند توسعه خراسان رضوی بسیار گسترده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر چهارشنبه در حاشیه آئین گرامیداشت مقام خبرنگار در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه و نقش مؤثر اصحاب رسانه در توسعه استان گفت: خبرنگاران جزئی از جامعه هستند و شغلی سخت و دشوار دارند. همان‌طور که تأمین مسکن باید برای همه اقشار در اولویت باشد، برای خبرنگاران نیز باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا پیشنهاد برگزاری کمیته‌ای خاص برای بررسی و ارزیابی این مسائل برای خبرنگاران ارائه شد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به جمعیت حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفری خبرنگاران در استان تأکید کرد: دامنه تأثیرگذاری این قشر در روند توسعه استان بسیار گسترده است و خبرنگاران نیاز دارند در آرامش فکری و ذهنی به فعالیت بپردازند.

وی تصریح کرد: خبرنگاران علاوه بر نقش مطالبه‌گری می‌توانند به دلیل اشراف اطلاعاتی خود ایده‌های ارزشمندی برای مدیران اجرایی ارائه کنند و همین امر لزوم توجه به نیازهای اولیه آنان را دوچندان می‌کند.

مظفری افزود: همه ارکان دولت در استان مکلف‌اند رفع نیازهای اساسی خبرنگاران را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: توجه ویژه به خبرنگاران افتخاری نیز ضروری است و باید با ایجاد بسترهای لازم، شرایط حضور آنان در جلسات و محافل مختلف فراهم شود تا بتوانند نقش مؤثر خود را در اعتلای جایگاه استان و کشور ایفا کنند.