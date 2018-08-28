به گزارش خبرنگار مهر، عباس صبوری صبح سه‌شنبه در بازدید از سه‌راهی ورودی اهرم اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی مردم شهر اهرم اصلاح نقطه حادثه‌خیز ورودی شهر اهرم در محل تقاطع بزرگراه خلیج فارس با روستای گادوی است.

وی افزود: سیستم روشنایی سه‌راهی ورودی اهرم خاموش شده بود که اداره راه باید این شبکه روشنایی را تعمیر می‌کرد ولی این اقدام انجام نشد و با هماهنگی صورت گرفته، اداره برق تنگستان نسبت به رفع مشکل و تعمیر روشنایی در این محور اقدام کرد.

صبوری اضافه کرد: وضعیت ایمنی سه‌راهی ورودی اهرم مناسب نیست و خطرات بسیار زیادی را برای عابرین و رانندگان دارد و نیاز است که با تلاش مسئولان برای رفع این نقطه حادثه‌خیز تلاش شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اهرم خاطرنشان کرد: ورودی اهرم باید ساماندهی شده و تقاطع غیرهمسطح ورودی اهرم اجرایی شود تا عبور و مرور در این محور با کمترین مشکل انجام شود.

وی ادامه داد: با تلاش نماینده مردم دشتی و تنگستان در محلس اعتبارات اجرای این تقاطع تامین شده است و استاندار و دیگر مسئولان مرتبط باید عزمی جهادی برای اجرای آن داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری نماینده دشتی و تنگستان قبلا از نهایی شدن اعتبار ملی احداث دو پل در ورودی شهر اهرم به شرط مشارکت استان خبر داده بود.

به گفته نماینده دشتی و تنگستان، برآورد احداث این دو پل حدود ۱۶۰ میلیارد ریال است و در جلسه‌ای با رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، مقرر شد این پروژه با تامین ۶۰ درصدی اعتبار از محل منابع ملی و در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و ۴۰ درصد از محل منابع استانی اجرا شود. ۶۰ درصد اعتبار مورد نیاز این پروژه از محل منابع ملی به تصویب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کل کشور رسیده و آماده ابلاغ به استان است.