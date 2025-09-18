ارسال ۶۶۰ تن گوشت مرغ در یک روز از مازندران به بازار تهران

محمد جعفری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تنها در یک روز بیش از ۶۶۰ تن گوشت مرغ از کشتارگاههای مازندران به بازار تهران و سایر استانها ارسال شد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به تازهترین آمارهای ارائهشده توسط انجمن کشتارگاهها و اداره کل دامپزشکی، اعلام کرد که میزان عرضه مرغ استان به بازارهای داخلی و ملی در روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
وی افزود: بیش از ۱۸۴ هزار و ۴۸۷ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۹۰ هزار و ۱۱۳ کیلوگرم به فروشگاههای این استان ارسال شده که در مجموع، مرغ آماده طبخ تحویلی به پایتخت به ۲۷۴ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم رسیده است.
جعفری ادامه داد: همچنین ۱۷۵ هزار و ۷۲۰ قطعه مرغ زنده از کشتارگاههای مازندران به تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ تحویلی به این استان به ۶۶۱ هزار و ۱۸۴ کیلوگرم بالغ شده است.
جعفری ادامه داد: در استان مازندران نیز بیش از ۴۳۰ هزار و ۹۳۵ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده و بخشی از عرضه نیز از طریق فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش و گلستان به دست مصرفکنندگان رسیده است.
