عرضه ۴۱۳ تن گوشت مرغ در بازار مازندران و تهران

حسین اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی انجمن کشتارگاه‌های مازندران و اداره کل دامپزشکی استان، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ میزان قابل توجهی گوشت مرغ برای تنظیم بازار استان و تأمین نیاز پایتخت عرضه شده است.

وی افزود: در این روز ۷۱ هزار و ۲۹۷ کیلوگرم مرغ آماده طبخ از مازندران به فروشگاه‌های تهران ارسال شد و همچنین ۴۸ هزار و ۷۲۵ قطعه مرغ زنده نیز به کشتارگاه‌های پایتخت انتقال یافت که در مجموع ۱۷۸ هزار و ۴۹۲ کیلوگرم گوشت مرغ از این استان به تهران تأمین شده است.

سرپرست معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تأمین بازار داخلی استان گفت: همزمان با ارسال مرغ به تهران، ۲۳۵ هزار و ۵۲۱ کیلوگرم گوشت مرغ شامل مرغ کامل، قطعه‌بندی و محصولات مرتبط در سطح بازارهای مازندران توزیع شد.

اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، بخشی از نیاز بازار استان از طریق استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز تأمین می‌شود.

وی در پایان با اشاره به ارسال مرغ به سایر استان‌ها خاطرنشان کرد: در همین تاریخ ۹ هزار و ۴۶۹ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به دیگر استان‌ها ارسال شد و همچنین ۵۱ هزار و ۱۵۰ قطعه مرغ زنده به استان‌های سمنان و گلستان انتقال یافت.