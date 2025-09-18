به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری کرمانشاه به منظور تنویر افکار عمومی درباره پروژه ساخت غرفه در سازمان آرامستانها، اطلاعیهای صادر کرد.
در این اطلاعیه که از سوی روابط عمومی سازمان مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرمانشاه منتشر شده، آمده است:
لایحه ساخت ۳۰ باب غرفه در سازمان آرامستانها در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۱ از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر کرمانشاه تقدیم شد. این طرح با هدف ساماندهی گلفروشیها و دستفروشان محوطه آرامستان که موجب ایجاد ترافیک و بینظمی شده بود تهیه و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر ارسال گردید.
بر اساس اطلاعیه، شورای اسلامی شهر کرمانشاه پس از بررسی، در تاریخ ۱۳ اسفند همان سال لایحه مذکور را تصویب و به فرمانداری ارسال کرد. کمیته تطبیق مقررات فرمانداری نیز در تاریخ ۲۵ اسفند، طرح را مغایر قانون ندانسته و مورد تأیید قرار داد.
شهرداری کرمانشاه در ادامه این اطلاعیه تأکید کرده است: بر این اساس، سازمان مشاغل شهری شهرداری مطابق با ردیف بودجه مصوب شورای اسلامی شهر و پس از طی مراحل قانونی از جمله تخصیص اعتبار و اخذ موافقتنامه تملک داراییهای سرمایهای، در چند فاز اقدام به ساخت غرفهها در آرامستان کرمانشاه کرده است.
در بخش پایانی اطلاعیه آمده است: این پروژه بهصورت مرحلهای تکمیل خواهد شد و نحوه واگذاری غرفهها نیز بر اساس قوانین شهرداریها و از طریق فراخوانهای عمومی انجام میگیرد.
