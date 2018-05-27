به گزارش خبرنگار مهر، مرگ، شتری است که در هر خانه‌ای می خوابد، دارا باشی یا ندار عاقبت جایت همان دو متر خاک است به اندازه در آغوش کشیدن یک جنازه و یک پرونده اعمال ضمیمه.

عاقبت باید همه چیز را در این دنیای فانی رها کنی و در خانه ابدیت آرام بگیری، خانه ای که برای کوچ کردن به آن فقط یک کفن سفید با خودت خواهی برد.

اما این سالها این خانه های ابدی که هیچ سودی برای میت ندارد، مکانی شده برای فخر فروشی بازماندگان.

قیمت خانه های ابدی در آرامستان کرمانشاه از ۱.۵ میلیون تومان شروع می شود و اگر پای دلالان وسط نیاید به ۵ میلیون تومان ختم می شود!

این افزایش قیمت به قدری قابل تامل است که حتی مدیرعامل آرامستان‌های کرمانشاه و روابط عمومی وی نیز حاضر به اعلام آن به خبرنگار مهر نشد با این حال پس از پیگیری های به عمل آمده دریافتیم گران ترین قبر دوطبقه با قیمت حدود ۵ میلیون تومان و ارزان ترین قبر نیز با نرخ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان به فروش می رسد.

صرف نظر از چرایی ارجاع خبرنگار مهر به روابط عمومی شهرداری، برای اطلاع از قیمت قبرها آن هم توسط مدیر عامل آرامستان‌ها، نحوه قیمت گذاری قبرها و علت تفاوت قیمت ها و فروش قبر با مبلغ حدود پنج میلیون تومان جای سوال دارد؟ سوالی که مرجعی برای پاسخگویی به آن یافت نشد.

این هزینه خرید قبر جدای از سایر هزینه های کفن و دفن و برگزاری مراسم ختم است در شرایطی قرار گرفته ایم که زنده ماندنمان هزینه بر و مردنمان نیز بسیار گران تمام می شود.

قیمت قبرها مصوبه شورای شهر دارد

مدیرعامل آرامستان کرمانشاه در خصوص این افزایش قیمت قبور به خبرنگار مهر، گفت: قیمت قبرها دارای مصوبه شورای شهر است.

شیرین سخن اظهار داشت: قیمت ها دارای مصوبه شورای شهر و تائیدیه فرمانداری است و پس از تائید به صورت دفترچه عوارضی آرامستانها موظف به رعایت آن هستند.

وی افزود: این قیمتها ممکن است اگر دستمزد کارگر یا قیمت مصالح ساختمانی افزایش یابد بیشتر شود.

شیرین سخن در پاسخ به اعلام نرخ بالاترین و کمترین قبر در کرمانشاه گفت: اطلاعات دقیق را از روابط عمومی شهرداری بپرسید.

همچنین سمع کویی؛ روابط عمومی سازمان آرامستانها نیز در این باره گفت: روابط عمومی ما زیر مجموعه شهرداری است و می بایست از طریق روابط عمومی شهرداری قیمتها را پیگیری کنید.

خبرنگار مهر، موفق به برقراری ارتباط با مسئول روابط عمومی شهرداری کرمانشاه نشد اما بالاخره از طریق یکی از نیروهای شهرداری موفق به دریافت قیمت بالاترین قبر دوطبقه با قیمت حدود ۵ میلیون و کمترین نرخ با یک میلیون و ۵۶۰هزار تومان شدیم.

این افزایش قیمت با وجود ایجاد آرامستان جدید کرمانشاه رخ داده و به نظر توجیه چندانی ندارد و اگر ظرفیت کم بود شاید می شد این موضوع را توجیه کرد.