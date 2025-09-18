هیچ کلاس ابتدایی در خوزستان بدون معلم نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر شامگاه چهارشنبه در برنامه گفتوگویی تلویزیونی اظهار کرد: تاکنون در قالب پروژه مهر، یکمیلیون و ۱۵۰ هزار دانشآموز در مدارس ثبتنام شدهاند و ۷۵ هزار معلم در بیش از ۹ هزار مدرسه آماده خدمت به دانشآموزان هستند.
وی با بیان اینکه زنگ شکوفهها روز ۳۱ شهریورماه برای ۱۰۲ هزار دانشآموز کلاس اولی به صدا درخواهد آمد، افزود: زنگ آغاز فعالیتهای آموزشی نیز یکم مهرماه ساعت ۸ صبح در تمام مدارس استان نواخته میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان درباره ثبتنام دانشآموزان توضیح داد: در مدارس سمپاد و نمونه دولتی، ثبتنام بر اساس آزمون انجام میشود. در مدارس شاهد نیز امتیاز سامانه ملاک است اما سایر مدارس موظفاند براساس نزدیکی محل سکونت دانشآموزان را ثبتنام کنند. هرگونه گزارش تخلف در این زمینه بررسی و پیگیری خواهد شد.
وی در خصوص دغدغه خانوادهها نسبت به کمبود معلم تصریح کرد: با وجود مشکلات، تلاش کردهایم هیچ کلاس ابتدایی در مهرماه بدون معلم نماند. ۲۴ شهریورماه نیز مانور بازگشایی مدارس برای شناسایی نقاط ضعف برگزار شد.
علیفر با اشاره به وجود تنها ۱۱۰ معلم حقالتدریس در استان گفت: این معلمان در آزمون تبدیل وضعیت موفق به کسب حدنصاب نشدند. با این حال، اولویت ما جبران کاستیها و تضمین کیفیت آموزش است.
وی «عدالت آموزشی» را از مهمترین اولویتهای دولت عنوان کرد و افزود: کیفیتبخشی در آموزش در صدر برنامههای آموزشوپرورش خوزستان قرار دارد. امیدواریم دانشآموزان استان در کنار پیشرفت تحصیلی، در مهارتآموزی و اخلاقمداری نیز سرآمد باشند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان گفت: اولیای دانشآموزان شریک اصلی ما در نظام تعلیم و تربیت هستند و از معلمانی که باوجود همه کاستیها با عشق و تعهد در مدارس خدمت میکنند قدردانی میکنم.
