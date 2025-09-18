به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر صبح پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش میناب ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، بر لزوم پرهیز از اقدامات نمایشی در حوزه آموزش تأکید کرد و گفت: ما دنبال آمارسازی نیستیم و هیچ مدرسهای نباید صرفاً برای ثبت در گزارشها و آمارها افتتاح شود. اگر مدرسهای آب و برق ندارد، یا تجهیزات آن کامل نیست، افتتاح آن قابل قبول نیست و حتی آسیبزاست.
وی پروژه مهر را یکی از مهمترین برنامههای سالانه آموزش و پرورش دانست و افزود: این پروژه یک مأموریت راهبردی است که باید با برنامهریزی دقیق و در پنج محور اصلی کیفیت آموزشی، توسعه عدالت آموزشی، مشارکت اجتماعی، سلامت محیط و آمادگی فیزیکی مدارس اجرا شود. دانشآموز نباید در آغاز مهر با مشکلاتی مثل نبود کولر، سرویس بهداشتی یا کتاب مواجه شود.
فرماندار ویژه میناب با بیان اینکه تا اول مهر هیچ مدرسهای نباید فاقد امکانات اولیه باشد، از همه مدیران دستگاههای اجرایی خواست با همکاری کامل، از بروز هرگونه ناهماهنگی جلوگیری کنند
وی همچنین با اشاره به جایگاه آموزشی میناب به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت استان هرمزگان با بیش از ۶۰ هزار دانشآموز، بر لزوم ساماندهی سریع مدارس فرسوده و کانکسی تأکید و خواستار فعالتر شدن ظرفیت خیران برای نوسازی مدارس شد.
سرگرد محمد مهدی جرینی رئیس پلیس راهور راهنمایی و رانندگی میناب در خصوص ایمن سازی و ترافیکی شهری و اجرای طرح همیار پلیس در مدارس مطالبی بیان کرد.
در پایان از ۶ نفر از دانش آموزان که در کنکور سراسری رتبه اول کسب کرده بودند تجلیل به عمل آمد.
