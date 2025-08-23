به گزارش خبرنگار مهر، مورخ شنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۴؛ امروز صبح پدیده غالب در سواحل و جزایر استان مه صبحگاهی و در طول روز غبارمحلی می‌شود. در ساعات صبح تا ظهر وضعیت جوی و دریایی آرام اما در ساعات بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی در مناظق دریایی بویژه تنگه هرمز، دریا کمی مواج خواهد شد.

در ارتفاعات استان نیز احتمال رشد ابر و رگبار پراکنده باران در بعدازظهر دور از انتظار نیست.

در ساعات صبح تا ظهر امروز دریا نسبتاً آرام و شرایط برای ترددهای دریایی نسبتاً مساعد خواهد بود. در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت بادهای جنوب غربی بویژه در تنگه هرمز، وضعیت دریا متلاطم خواهد شد.

توصیه می‌شود، شناورهای سبک و صیادی از تردد در ساعات بعدازظهر و اوایل شب خودداری کنند.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

این شرایط جوی و دریایی تا اواسط هفته تداوم خواهد داشت.

به لحاظ دمایی، ضمن افزایش نسبی دما، نوسانات دمایی تغییرات ۱ تا ۳ درجه‌ای خواهد داشت.