شهرستان اردل با کمبود فضاهای آموزشی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید جهانگیری صبح پنج شنبه در سی و دومین اجلاس شورای اسلامی استان که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد، با تاکید بر نقش محوری آموزش و پرورش در توسعه، خواستار رسیدگی فوری به کمبودها در شهرستان اردل شد.

جهانگیری با بیان اینکه آموزش و پرورش، موتور محرکه توسعه در هر شهرستان، استان و کشور است، به تشریح وضعیت شهرستان اردل پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه شهرستان اردل همچنان با کمبود فضاهای آموزشی در برخی شهرها از جمله لیرابی، کاج و دشتک مواجه است. با توجه به اینکه برخی مدارس به صورت دو شیفته اداره می‌شوند، رفع این نیاز ضروری است.

وی همچنین به کمبود نیروی انسانی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: بازگشایی مدارس با کمبود جدی نیرو همراه بوده است. شهرستان اردل با کمبود ۱۵ نیرو در مقطع متوسطه و ۲۲ نیرو در مقطع ابتدایی روبرو است که این مسئله موجب اعتراض مدیران مدارس شده است.

نماینده اردل به کمبود تجهیزات آموزشی و پایه در مدارس نیز اشاره کرد و افزود: آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، کلاس‌ها و سایر وسایل مورد نیاز در مدارس ابتدایی نیازمند تجهیز و نوسازی هستند. همچنین کمبود فضای ورزشی، سالن و زمین چمن مصنوعی در مدارس کاملاً مشهود است.

جهانگیری در همین راستا پیشنهاد داد: احداث زمین چمن مصنوعی در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم از ظرفیت‌های ورزشی دانش‌آموزان به نحو احسن استفاده کنیم.

وی در ادامه به موضوع تجمیع مدارس روستایی اشاره کرد و بیان داشت: تجمیع مدارس روستایی، که با هدف رفع محرومیت انجام شده، موجب نارضایتی مردم و عملاً منجر به مهاجرت دانش‌آموزان شده است. وضعیت آب و هوا و کمبود سرویس در این مدارس، به خصوص در بخش دیناران، این مشکل را تشدید کرده است.

جهانگیری در پایان ابراز امیدواری کرد: با نگاه عدالت محور، همه مناطق مورد توجه قرار گیرند و شاهد رفع محرومیت‌ها در حوزه آموزش و پرورش شهرستان اردل باشیم.