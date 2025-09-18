کمبود نیروی خدماتی در مدارس بلداجی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله صفیان صبح پنج در شنبه در سی‌ودومین اجلاس شورای استان که با حضور خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد، با اشاره به مشکلات متعدد حوزه آموزش و پرورش، خواستار برنامه‌ریزی بلندمدت، حفظ نیروهای باتجربه و توجه ویژه به منطقه بلداجی شد.

صفیان با اشاره به بازنشستگی همزمان ۱۰ معلم در دبیرستان محل تحصیل خود، اظهار کرد: این اتفاق نشان‌دهنده ضرورت تربیت نیروی جایگزین است. نباید اجازه دهیم خلأ نیروی انسانی، کیفیت آموزش را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با تأکید بر فرهنگ غنی بختیاری‌ها و اهمیت حفظ نیروهای باسابقه، گفت: باید از نیروهایی استفاده کنیم که واقعاً شناسنامه‌دار و باتجربه هستند. این افراد سرمایه‌های انسانی ارزشمند آموزش و پرورش‌اند.

نماینده بروجن در شورای استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به حضور معلمان جوان و فرهیخته در استان، تصریح کرد: جوانان توانمند ظرفیت بزرگی برای آموزش و پرورش هستند و باید از توان آن‌ها به‌درستی بهره‌برداری شود.

صفیان در ادامه با انتقاد از نبود معیار مشخص برای انتخاب معلم نمونه، بیان کرد: وقتی می‌خواهیم یک معلم نمونه انتخاب کنیم، همه مدعی هستند؛ هم آن‌که کار می‌کند و هم آن‌که کار نمی‌کند. چون متری وجود ندارد که مشخص کند چه کسی چقدر کار کرده است.

وی با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش در منطقه بلداجی، گفت: این منطقه با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبه‌روست که از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات گرفته تا مدارس دو شیفته و فقدان مشاوران کارآمد، همگی بر کیفیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان تأثیر منفی گذاشته‌اند.

صفیان در تشریح مشکلات مدارس بلداجی اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی، کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات است. این کمبود، علاوه بر فشار کاری مضاعف بر کارکنان موجود، بر نظم، بهداشت و ایمنی محیط آموزشی تأثیر منفی گذاشته است.

وی با اشاره به وضعیت مدارس فنی و حرفه‌ای منطقه، افزود: این مدارس با کمبود شدید تجهیزات تخصصی مواجه‌اند. این مسئله امکان ارائه آموزش‌های عملی و مهارت‌آموزی را محدود کرده و مانع تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار شده است.

نماینده بروجن در شورای استان چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: تناسب نداشتن حقوق و مزایا با حجم مسئولیت‌ها باعث شده تا پست‌های مدیریتی و اداری در آموزش و پرورش بلداجی با استقبال چندانی روبه‌رو نباشد. این موضوع منجر به خالی ماندن برخی پست‌های کلیدی یا سپردن آن‌ها به افراد کم‌انگیزه شده است.

وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در شهر بلداجی، اظهار کرد: متأسفانه سه آموزشگاه در این شهر به دلیل کمبود فضا، به‌صورت دو شیفته فعالیت می‌کنند. این وضعیت موجب کاهش ساعات تفریح و فوق‌برنامه دانش‌آموزان و افت کیفیت خدمات آموزشی شده است.

صفیان همچنین با تأکید بر ضرورت حضور مشاوران در مدارس، گفت: با توجه به افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی در میان دانش‌آموزان، نیاز به مشاوران تحصیلی و تربیتی بیش از پیش احساس می‌شود. کمبود مشاور، فرصت ارائه خدمات حمایتی و راهنمایی را محدود کرده و احتمال بروز مشکلات رفتاری و تحصیلی را افزایش داده است.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: توجه به آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده است و مسئولان باید با نگاه ویژه به مناطق محروم، از جمله بلداجی، برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند.