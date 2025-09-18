عدم وجود انگیزه کافی در مدیران مدارس شهرستان بن

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهارلویی صبح پنج شنبه در سی و دومین اجلاس این شورا که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد، به بیان چالش‌های پیش روی شهرستان بن پرداخت و بر لزوم توجه به مسائل تربیتی، مدیریتی و زیرساختی در این حوزه تاکید کرد.

بهارلویی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان بن در تقدیم ۲۰ درصد از شهدای استان به انقلاب، علیرغم داشتن تنها سه درصد از جمعیت کل استان، اظهار داشت: خون شهدا در برخی جاها پایمال شده و به وصیت آنان عمل نشده است.

وی با انتقاد از وضعیت برخی مدارس، به نبود جنبه تربیتی قوی در برخی معلمان اشاره کرد و گفت: مشکلات ما یک شبه به وجود نیامده‌اند و شامل مسائل عمرانی، آموزشی و مدیریتی است.

نماینده بن در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری به وجود مدارس تخریبی در شهرستان بن اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که فکری برای نوسازی آن‌ها شود.

بهارلویی، آموزش و پرورش را کارخانه آدم‌سازی توصیف کرد و گفت: این نهاد انسان‌ها را تربیت کرده و به جامعه تحویل می‌دهد.

وی با بیان اینکه مشکلات این حوزه ریشه‌دار بوده و به سادگی قابل حل نیستند، به نبود دبیرستان در برخی روستاها و شهرهای کوچک اشاره کرد و گفت: این وضعیت باعث می‌شود دانش‌آموزان مجبور شوند برای ادامه تحصیل به شهرستان‌های دیگر بروند و در این میان، برخی با ترک تحصیل مواجه می‌شوند.

وی با انتقاد از نحوه سازماندهی معلمان بر اساس امتیازات، که منجر به کمبود انگیزه در آنان می‌شود، اظهار داشت: معلمی که در شهرستان دورتر و با جمعیت کم تدریس می‌کند، امتیاز کمتری می‌گیرد و این باعث می‌شود که انگیزه لازم را نداشته باشد. بهارلویی خواستار آن شد که شورای آموزش و پرورش، امتیازی برای این معلمان در نظر بگیرد تا انگیزه لازم را داشته باشند.

نماینده بن در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری مشکل اصلی را عدم وجود انگیزه کافی در مدیران مدارس دانست و گفت: حقوق مدیران مدرسه با معلمان تفاوت چندانی ندارد، در حالی که مسئولیت آن‌ها بسیار بیشتر است. این وضعیت باعث می‌شود مدیران انگیزه لازم برای مدیریت مؤثر مدرسه را نداشته باشند. امتیازاتی برای مدیران در نظر گرفته شود تا بتوانند با انگیزه بیشتری فعالیت کنند.

بهارلویی همچنین به ضعف برخی کلاس‌های درس اشاره کرد و گفت: این ضعف باعث شده که برخی معلمان نیز انگیزه لازم را از دست بدهند و نتوانند کارایی لازم را در مدارس داشته باشند. وی خواستار قرار گرفتن راهنمای تعلیماتی در دستور کار و توجه به فضای آموزشی در مدارس شد.

نماینده شهرستان بن در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری به وضعیت سالن ورزشی خیری در شهر شیدا، که مهد والیبال استان و کشور محسوب می‌شود، اشاره کرد و گفت: پیمانکار به دلیل عدم دریافت هزینه‌های خود، کار را رها کرده و سازمان نوسازی مدارس نیز اعلام کرده که خیر باید مجدداً مبلغی را برای همکاری پرداخت کند.

وی خواستار بررسی این موضوع شد و تاکید کرد: شهرستان بن در رشته طناب‌کشی رتبه اول استان را دارد و به عنوان مهد ورزش شناخته می‌شود.