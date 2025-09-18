به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم صبح پنجشنبه در بخش رشته‌های معارفی با مشارکت ۵۰ نفر از منتخبین شهرستان‌های مختلف استان کردستان برگزار شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در حاشیه برگزاری این مسابقات اظهار کرد: این رقابت‌ها که به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تدارک دیده شده، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و ارتقای سطح معرفتی جوانان، در فضایی معنوی و با حضور داوران تخصصی دنبال شد.

حجت‌الاسلام محمد کاروند افزود: در این دوره از مسابقات، شرکت‌کنندگان در چهار رشته اصلی شامل معارف اهل سنت، معارف اهل تشیع، معارف نهج‌البلاغه و معارف صحیفه سجادیه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی تصریح کرد: این تنوع موضوعی در رشته‌ها، فرصتی فراهم ساخت تا معارف اسلامی از منظرهای مختلف مورد توجه قرار گیرد و جلوه‌هایی از وحدت و انسجام مذهبی در بستر آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام به نمایش گذاشته شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به اهمیت برگزاری این رقابت‌ها در سطوح استانی و ملی، بر نقش کلیدی چنین برنامه‌هایی در نهادینه‌سازی فرهنگ قرآن در جامعه تأکید کرد و آن را زمینه‌ساز شکوفایی استعدادهای قرآنی و معارفی در سطح کشور دانست.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که منتخبان این مرحله، با حضور مؤثر در مراحل بعدی مسابقات، بتوانند نام استان کردستان را در سطح ملی بدرخشند.

این مسابقات در حالی برگزار شد که توجه به ارتقای معرفت دینی، ترویج انس با قرآن و تقویت وحدت مذهبی از جمله اهداف محوری آن عنوان شده و پیش‌بینی می‌شود برگزاری مستمر آن نقش قابل توجهی در ارتقا سطح معنوی نسل جوان استان ایفا کند.