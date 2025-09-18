به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی ظهر پنجشنبه در مراسم جشن عاطفه‌ها با تاکید بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ نیکوکاری و همدلی گفت: جشن عاطفه‌ها فرصتی است تا دانش‌آموزان درس محبت و نوع‌دوستی را بیاموزند و آن را تمرین کنند ما وظیفه داریم پرچمدار سوق دادن جامعه به سمت کمک به همنوعان و فرزندان خود باشیم.

جمشیدی افزود: قرآن کریم ما را به انفاق تشویق کرده و آن را راه میان‌بر موفقیت در زندگی مادی و معنوی دانسته است. آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین نهادها برای نهادینه کردن مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان است.

وی ادامه داد: امروز با برگزاری این جشن نشان دادیم که با فرهنگ مهربانی، نیکوکاری، همدلی، نوع‌دوستی و روحیه انقلابی و ولایی می‌توانیم در مسیر سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق دولت وفاق ملی گام برداریم.

این برنامه در راستای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کمک به دانش‌آموزان نیازمند با مشارکت نهادهای مختلف در شهرستان تالش برگزار شد.