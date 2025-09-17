به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام آمار دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش این نهاد در استان، گفت: در گلستان حدود ۸۲ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند که از این میان، نزدیک به ۱۹ هزار دانش‌آموز و هزار ۴۰۰ دانشجو از خدمات تحصیلی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به آغاز اقدامات حمایتی از اوایل مرداد ماه، افزود: اولویت نخست ما تأمین لوازم‌تحریر مورد نیاز دانش‌آموزان است. خوشبختانه در سال گذشته با همکاری خیرین، موفق به تهیه لوازم تحریر برای تمامی ۱۹ هزار دانش‌آموز تحت پوشش شدیم و امسال نیز از ۱۵ مرداد فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌ها آغاز شده است.

بابایی ادامه داد: هم‌اکنون ۱۰ هزار بسته لوازم‌تحریر آماده شده و در حال توزیع است و تلاش می‌کنیم تا ۲۸ شهریور ماه مابقی ۹ هزار بسته نیز به دست دانش‌آموزان برسد. در این راستا ۲۲۰ مرکز نیکوکاری در سطح استان فعال هستند و کمک‌های مردمی را جمع‌آوری می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان ضمن قدردانی از مشارکت چشمگیر مردم و خیرین استان اظهار کرد: درنخستین روز از برگزاری جشن عاطفه‌ها، بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کالا و ۳۳ میلیون تومان نقدی جمع‌آوری شده که نشان‌دهنده روحیه همدلی و همراهی گلستانی‌ها است.

بابایی همچنین از همکاری مؤثر اصناف استان خبر داد و گفت: با برگزاری جلسه‌ای با اتاق اصناف، تمامی صنوف استان متعهد شدند مدارس کم‌برخوردار را شناسایی و به صورت ویژه در زمینه تأمین لوازم‌تحریر و هزینه‌های جانبی حمایت کنند. این تفاهمنامه، گامی مهم در تقویت کمک‌های مردمی و جلب مشارکت‌های اجتماعی است.

وی به چالش‌های توزیع عادلانه کمک‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغه‌های ما جلوگیری از تمرکز کمک‌ها در مناطق محدود است. با نشست‌های هم‌اندیشی و همکاری دستگاه‌های مختلف سعی داریم توزیع را منصفانه و هدفمند انجام دهیم، هرچند هنوز نیاز به اصلاح ساختار برای بهبود این روند احساس می‌شود.