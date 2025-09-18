  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

حمایت از مراکز علمی کاربردی در جوار صنعت راهبرد جدی ما است

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور گفت: تقویت و حمایت از مراکز آموزش علمی کاربردی در جوار صنعت از سیاست‌های اصلی این دانشگاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی‌اکبری عصر در بازدید از واحد صنعتی آموزشی فولاد بویر صنعت یاسوج اظهار داشت: قابلیت‌های این مرکز برای بنده و همکارانم کاملاً روشن و مبرهن است و حضور همکاران ما در این مجموعه نشان‌دهنده احترام و باور به ظرفیت‌های آن است.

وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی در مسیر حمایت از مراکز علمی کاربردی که در جوار صنعت فعالیت می‌کنند، مصمم است و این سیاست صرفاً محدود به شخص رئیس دانشگاه یا مدیران یک دوره نیست، بلکه کل وزارت علوم پشتیبان این راهبرد است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تأکید کرد: مراکز آموزش علمی کاربردی باید بر اساس راهبرد ملی تقویت شوند، چرا که این رویکرد نه تنها موجب بالندگی دانشگاه می‌شود، بلکه به تولید ملی و توسعه اشتغال نیز کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه دانشگاه، تسریع در روند رسیدگی به مشکلات و فراهم کردن شرایط برای گسترش فعالیت‌های آموزشی است تا در آینده بتوانیم ثمرات ملموس آن را در اشتغال و مهارت‌آموزی جوانان مشاهده کنیم.

زهرا سیفی

