به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «نقد روش رایج فقهی در بررسی موضوعات مالی» به همت گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با همکاری مؤسسه فقه اقتصاد طیبات برگزار می‌شود.

در این نشست تخصصی حجت الاسلام علی معصومی‌نیا عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام جواد عبادی استاد سطوح عالی حوزه و عضو کمیته تخصصی شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان ناقد به دبیری حجت‌الاسلام سید حمید جوشقانی عضو پژوهشکده فقه اقتصاد، منابع و فناوری پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ از ساعت: ۱۰ الی ۱۲ به نشانی قم، میدان معلم، بلوار معلم شرقی، مدرسه امام کاظم (علیه السلام)، ساختمان امام رضا (علیه السلام)، طبقه ۳ واحد ۳۱۰ برگزار خواهد شد. امکان حضور مجازی در لینک https://www.skyroom.online/ch/saman2/tyb1 امکان پذیر است.