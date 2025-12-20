به گزارش خبرنگار مهر دویست و پنجمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «بررسی فقهی حقوقی رشد کیفری» در قم برگزار میشود.
این نشست علمی به همت گروه فقه قضا و جزا پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار خواهد شد و حجتالاسلام والمسلمین سعید رهایی، استاد درس خارج و دانشیار دانشگاه مفید، بهعنوان ارائهدهنده به تبیین ابعاد فقهی و حقوقی موضوع رشد کیفری میپردازد.
بر اساس این گزارش، دبیری این نشست را احمد حاجی دهآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بر عهده دارد.
این نشست روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ در محل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر واقع در قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ برگزار میشود.
علاقهمندان علاوه بر حضور حضوری، میتوانند به صورت مجازی از طریق نشانی bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join در این نشست شرکت کنند.
