مشارکت مردم در جشن عاطفه‌ها معجزه‌ای ماندگار است

ساری - مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به مشارکت گسترده مردم استان در جشن عاطفه ها آن را معجزه ماندگار توصیف کرد.

میثم معاف در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از همراهی مردم خیراندیش استان گفت: استان مازندران استانی بسیار خوب و متدین است و از رسانه و همه کسانی که در این مسیر همراهی می‌کنند، سپاسگزاریم.

وی ادامه داد: خداوند در دعای جوشن کبیر به عظمت و خروش دریا اشاره کرده است و من نیز از عظمت دریای مازندران و محبت خروشان مردم این استان تعجب می‌کنم و کمک‌های مؤمنان در جشن عاطفه‌ها همچون معجزه‌ای است که در دل استان شکل گرفته است.

معافی درباره کمک‌های سال گذشته توضیح داد: در جشن عاطفه‌های سال قبل، ۱۹۵ میلیارد تومان کمک به دانش‌آموزان نیازمند استان اختصاص یافت که از این مبلغ، ۶۸ میلیارد تومان تنها در یک روز جمع‌آوری شده است و این رقم عظمت مشارکت مردم مازندران را نشان می‌دهد.

وی افزود: امسال نیز پیش‌بینی بسیار خوبی داریم و این جشن از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهر ادامه دارد و برنامه‌های متنوعی در شهرها و روستاها در قالب رزمایش کمک‌های مومنانه برگزار می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد مازندران خاطرنشان کرد: نمونه‌ای از این اقدامات، اهدای بسته‌های لوازم‌التحریر توسط دانش‌آموزان است که شور و نشاط خاصی را در جامعه ایجاد کرده است و این حرکت‌ها که در فضای مجازی نیز به اشتراک گذاشته می‌شود، میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

معافی تاکید کرد: کمک‌های مومنانه در شرایط سخت معیشتی امروز، همچون معجزه دریا است و با افزایش مشکلات اقتصادی، مشارکت مردم نیز بیشتر شده است و کسانی که در کنار دریا زندگی می‌کنند، به قدرت و زیبایی دریا آگاهند و این حس در کمک‌های مردمی نیز دیده می‌شود.

وی در پایان اشاره کرد: در آستانه بازگشایی مدارس، پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در مساجد، میادین بزرگ شهرها و مصلاها برپا می‌شود تا مردم به صورت سنتی یا مراجعه حضوری در این برنامه‌ها شرکت کنند و کمک‌های خود را تقدیم کنند.

