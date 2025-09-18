میثم معاف در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از همراهی مردم خیراندیش استان گفت: استان مازندران استانی بسیار خوب و متدین است و از رسانه و همه کسانی که در این مسیر همراهی می‌کنند، سپاسگزاریم.

وی ادامه داد: خداوند در دعای جوشن کبیر به عظمت و خروش دریا اشاره کرده است و من نیز از عظمت دریای مازندران و محبت خروشان مردم این استان تعجب می‌کنم و کمک‌های مؤمنان در جشن عاطفه‌ها همچون معجزه‌ای است که در دل استان شکل گرفته است.

معافی درباره کمک‌های سال گذشته توضیح داد: در جشن عاطفه‌های سال قبل، ۱۹۵ میلیارد تومان کمک به دانش‌آموزان نیازمند استان اختصاص یافت که از این مبلغ، ۶۸ میلیارد تومان تنها در یک روز جمع‌آوری شده است و این رقم عظمت مشارکت مردم مازندران را نشان می‌دهد.

وی افزود: امسال نیز پیش‌بینی بسیار خوبی داریم و این جشن از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهر ادامه دارد و برنامه‌های متنوعی در شهرها و روستاها در قالب رزمایش کمک‌های مومنانه برگزار می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد مازندران خاطرنشان کرد: نمونه‌ای از این اقدامات، اهدای بسته‌های لوازم‌التحریر توسط دانش‌آموزان است که شور و نشاط خاصی را در جامعه ایجاد کرده است و این حرکت‌ها که در فضای مجازی نیز به اشتراک گذاشته می‌شود، میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

معافی تاکید کرد: کمک‌های مومنانه در شرایط سخت معیشتی امروز، همچون معجزه دریا است و با افزایش مشکلات اقتصادی، مشارکت مردم نیز بیشتر شده است و کسانی که در کنار دریا زندگی می‌کنند، به قدرت و زیبایی دریا آگاهند و این حس در کمک‌های مردمی نیز دیده می‌شود.

وی در پایان اشاره کرد: در آستانه بازگشایی مدارس، پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در مساجد، میادین بزرگ شهرها و مصلاها برپا می‌شود تا مردم به صورت سنتی یا مراجعه حضوری در این برنامه‌ها شرکت کنند و کمک‌های خود را تقدیم کنند.